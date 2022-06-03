تغيير شعار المنتخب الألماني يثير جدلا واسعا.. لماذا يرفضون لقب "مانشافت"؟

قال أوليفير بيرهوف، مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه ربما يمكنه التعايش مع تغيير المنتخب للقبه المثير للجدل (مانشافت) وسط انتقادات عديدة.

ويبرز اسم كل من هانز يواخيم فاتسكه والنجم الدولي السابق وقائد المنتخب الألماني لوثار ماتيوس، من بين الراغبين في إلغاء تلك التسمية.

وقال بيرهوف في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" (Der Spiegel) الألمانية في لقاء نشر اليوم الجمعة، إنه سيقبل بتلك الخطوة في حال وافقت إدارة الاتحاد الألماني على القرار.

وكان المنتخب الألماني يلقب بـ"مانشافت" قبل أن تصبح التسمية الرسمية والتسويقية للفريق بعد الفوز بلقب كأس العالم عام 2014، كما يوجد الشعار على قمصان اللاعبين.

ورغم ذلك فإن الأمر لاقى اعتراضات من جانب الجماهير في السنوات الأخيرة، كجزء من الاعتراض على العملية التسويقية للكرة الألمانية ككل، وكذلك في الوقت الذي تراجعت فيه نتائج الفريق.

وقال بيرهوف إن الاستطلاعات أظهرت أن جماهير كرة القدم وخاصة الشباب، صنفوا اللقب بأنه إيجابي، لكنه أضاف "إذا كان هناك أراء مقنعة ضد ذلك الشعار، فلن نتجاهلها".

وأضاف "أعلم أن شعار (مانشافت) يمثل استقطابا، لكن يجب أن يكون هناك أسباب واقعية من أجل أن يتم إلغاء الشعار وليست عاطفية".

من جانبه، فإن فاتسكه، الرئيس التنفيذي لفريق بوروسيا دورتموند ورئيس مجلس الإشراف في رابطة الدوري الألماني وعضو الهيئة الرئاسية للاتحاد الألماني للعبة، رفض شعار المنتخب الألماني باعتباره "بعيد المنال" في وقت سابق من العام الجاري، فيما طالب ماتيوس الاتحاد بالتخلص منه.

وقال ماتيوس في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية "مانشافت عادة ما يمثل معنى الوحدة لكن ذلك لم يظهر على أرض الملعب في الفترة الأخيرة وكان الأداء مخيبا للآمال".

وأضاف "الآن الكرة الألمانية تدخل في منعطفات جديدة على كافة الأصعدة، لذلك يجب اختيار اسم جديد لإضفاء بعض النضارة".