قمصان وجنون.. هدية خاصة من مشجع عاشق لميسي في عيد ميلاده الـ35

هنّأ أحد المشجعين العاشقين لليونيل ميسي النجم الأرجنتيني بعيد ميلاده الـ35 -الذي يوافق اليوم 24 يونيو/حزيران- بطريقة مختلفة، عبّر من خلالها عن حبه الكبير وتعلقه به أينما كان.

وشارك المشجع ماريانو خمينيز، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، اليوم الجمعة، صورا ومقطع فيديو للهدية التي قدمها لميسي، بكتابة عبارة "عيد ميلاد سعيد ليو"، باستخدام قصمان الأندية والمنتخب الأرجنتيني التي لعب لها نجم باريس سان جيرمان منذ بداية مسيرته الكروية الاحترافية حتى يومنا هذا.

ومن خلال الفيديو والصور ظهرت التهنئة وكأنها لوحة فنية مرسومة بقمصان يزينها اسم ميسي وأرقامه التي لعب بها.

ووجه خمينيز كلمات خاصة لميسي في عيد ميلاده، ومما كتبه في تعليقه على منشور الصور والفيديو "يجب إخبارك عن هذا الجنون، نعم، حب آخر لك. لقد كنت أفكر في هذه الفكرة لفترة طويلة وقد احتفظت بها حتى الآن، لهذا اليوم، يومك. ولهذا العام عام المونديال".

وأضاف الشاب الأرجنتيني "هذه هديتي المتواضعة، من معجب آخر، مثل كثيرين، لكنه يحبك بجنون ويريد أن يواصل إظهار شغفه بك".

وتمنى المشجع العاشق لميسي أن تتحقق جميع أمنيات النجم الأرجنتيني، وأن تصل هذه الهدية له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.