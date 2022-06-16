تلقى عروضا أوروبية وخليجية.. ليكيب: الخزري يرفض عرضا مغريا من النصر السعودي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن المهاجم التونسي الدولي وهبي الخزري رفض عرضا ضخما للانضمام إلى نادي النصر المنافس في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن المهاجم المنتهي عقده مع سانت إتيان -الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي- رفض عرضا مغريا من النصر السعودي.

وينتهي ارتباط الخزري (31 عاما) مع سانت إتيان في آخر يونيو/حزيران الجاري بعدما لعب في صفوفه لـ4 مواسم، وخاض معه 114 مباراة في جميع المسابقات وسجل له 37 هدفا.

وأضافت الصحيفة أن عدة أندية في منطقة الخليج تطمح للتعاقد مع المهاجم الدولي التونسي، لكنه يمنح الأولوية للخيارات الأوروبية.

وكشفت ليكيب أن أندية نيس وليل المنافسة في الدوري الفرنسي الأول وبعض الأندية الإيطالية مهتمة بالتعاقد مع المهاجم التونسي أيضا.

وسبق للخزري اللعب لأندية باستيا وبوردو في فرنسا وسندرلاند الإنجليزي، وخاض 69 مباراة مع منتخب تونس سجل خلالها 24 هدفا.