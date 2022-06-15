بطولة جديدة يطلقها يويفا عام 2024

يتأهب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) للإعلان عن بطولة جديدة يبدأ بها الموسم الجديد وتستمر إلى ما قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق البطولة الموعودة عام 2024، وهو العام نفسه الذي يتم فيه إطلاق النسخة المعدلة من دوري أبطال أوروبا.

وستضم البطولة الجديدة 4 أندية، بما في ذلك الفائز بدوري أبطال أوروبا في العام الذي يسبق إطلاقها، ومن المرجح أن تقام في الولايات المتحدة وفق نظام "فاينال فور" (Final Four).

ومع أن بطولة كأس السوبر الأوروبي ستستمر في الظهور، إلا أنها لن تضم بطل دوري أبطال أوروبا بعد الآن. وبدلاً من ذلك، سيتنافس عليها الفائزان بالدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهتما بإطلاق "فاينال فور" (Final Four) لدوري الأبطال في السابق، ولكن مع فشل هذه الخطط في التبلور، حوّل انتباهه الآن إلى هذه الفكرة الجديدة.

اختيار الفرق الأربعة

يكاد يكون من المؤكد أن الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا سيكون واحدا من هذه الفرق الأربعة، في حين أن الفرق الثلاثة الأخرى ستكون "أكثر 3 فرق نجاحا في الموسم" أو أفضل الفرق في جداول الدوريات الكبرى.

والأمل هو أن هذه البطولة ستمنح الأندية المزيد من اللعب من أجلها، إذ من المتوقع أن تقام في أغسطس/آب وتشارك في نصف النهائي والنهائي.

مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية، هناك فكرة جديدة أخرى وهي أن النظام المعدل لدوري أبطال أوروبا سيبدأ يوم الخميس، مع لعب باقي المباريات يومي الثلاثاء والأربعاء، كالمعتاد.

شكل دوري أبطال أوروبا الجديد

وكشف يويفا -مايو/أيار الماضي- عن النظام الجديد لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الذي سيُعتمد بداية من موسم 2024-2025.

وذكر أن عدد الفرق المشاركة في النظام الجديد سيرتفع إلى 36 فريقا من 32، وأن يخوض كل فريق 8 مباريات مع 8 فرق مختلفة، 4 منها على أرضه و4 خارج أرضه بنظام الدوري.

وتتأهل الفرق الثمانية، التي تحصد أعلى نقاط في مرحلة الدوري، مباشرة إلى دور الـ16، في حين تلعب الفرق التي تحتل المراكز من 9 إلى 24 مباراتي ذهاب وإياب، بحيث تتأهل 8 فرق منهم إلى دور الـ16 كذلك.