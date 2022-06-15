الملصق الرسمي لكأس العالم 2022.. رسائل الفن والتراث احتفالا بكرة القدم

استضاف مطار حمد الدولي بالدوحة اليوم الأربعاء احتفالية خاصة للإعلان عن الملصق الرسمي لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر هذا العام، وصممته الفنانة القطرية بثينة المفتاح، ويعكس ثقافة البلاد وتراثها، وشغف القطريين باللعبة الأكثر شعبية في العالم.

وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، تشهد هذه النسخة من البطولة ابتكار مجموعة من الملصقات الرسمية التي من شأنها تعزيز أجواء الحماس والإثارة لدى المشجعين تجاه البطولة المرتقبة التي تقام منافساتها من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول هذا العام.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الملصق الرئيسي لكأس العالم 2022 يبرز "الاحتفال بكرة القدم وشعبيتها الواسعة في أنحاء العالم العربي، من خلال تصوير مكونين من غطاء الرأس التقليدي للرجال في قطر والمنطقة وهما الغترة والعقال، يلوحان في الهواء".

وقالت الفنانة القطرية بثينة المفتاح إنها "استلهمت فكرة الملصقات من الذاكرة الجماعية لشعب قطر"، وأوضحت أن أغلب أعمالها "تركز على تجارب وذكريات الماضي، ومحاولة ربطها بالحاضر، وتوثيق الموروث الشعبي القطري بطريقة عصرية. أردت تقديم ملصقات تأتي في السياق ذاته، وتروي قصة ثقافة قطر وتراثها الأصيل من خلال الفن وكرة القدم".

🟦 الفنانة القطرية 🇶🇦 بثينة المفتاح تعرب عن فخرها واعتزازها بالمشاركة في تصميم الملصقات الرسمية لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ التي تعكس الموروث الشعبي القطري وتجسد ثقافة البلاد وتراثها pic.twitter.com/gPeLBFSQ07 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 15, 2022

وأضافت "حرصت على أن يعكس كل ملصق مظاهر الاحتفال برياضة كرة القدم في قطر، إذ يأتي الملصق الرئيسي في شكل غترة وعقال يلوحان بالهواء في مشهد احتفالي، وهو ما اعتاد المشجعون على القيام به ابتهاجا بتسجيل فريقهم الأهداف في مرمى الفرق المنافسة".

في المقابل، أكد خالد علي المولوي نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن مجموعة ملصقات المونديال ترمز إلى شغف سكان قطر بكرة القدم، وتعزز الأجواء الحماسية التي تشهدها الدولة قبيل استضافة أول نسخة من البطولة في الوطن العربي والمنطقة.

وأضاف المولوي "تعكس العديد من معالم كأس العالم 2022 مكونات غطاء الرأس التقليدي في قطر والمنطقة، ومن بينها تصميم ملعب الثمامة المونديالي، وشعار البطولة، والتعويذة الرسمية (لعيب)، والآن الملصق الرسمي. وتغمرنا مشاعر الاعتزاز والفخر بالحضور القوي لرموز من ثقافتنا وتراثنا الغني في جميع الجوانب التي تتعلق بالبطولة".

من جانبه، قال مدير التسويق في الفيفا فرانسوا باثي إن "الملصق الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022 يمثل انعكاسا رائعا للمشهد الفني في الدولة، كما يجسد ثقافة كرة القدم وشعبيتها في قطر. ونفخر بطرح هذه السلسلة المميزة من الملصقات التي تصور الشغف برياضة كرة القدم، ويتعرف من خلالها الجمهور العالمي على الفنانة القطرية الموهوبة التي أبدعت هذه الأعمال الفنية المميزة".