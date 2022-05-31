في ريال مدريد.. الراحلون كثر والقادمون يُختارون بعناية

3 لاعبين تأكد رحيلهم عن ريال مدريد بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزه في النهائي على ليفربول بهدف نظيف، وهم: القائد البرازيلي مارسيلو والنجمان الويلزي غاريث بيل والإسباني إيسكو.

يغادر هؤلاء الفريق بعد سنوات محملين بنجاحات وألقاب وإخفاقات، ولكنهم لن يكونوا الوحيدين الراحلين عن "البرنابيو" قبل انطلاق الموسم الجديد.

فالرئيس فلورنتيو بيريز والمدير الرياضي جوزيه أنخيل سانشيز والمدرب كارلو أنشيلوتي سيجتمعون قريبا لمناقشة الخطط المتوقعة لتشكيلة الفريق.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية (Marca)، فإن "الميرينغي" ليس في عجلة من أمره للتعاقد مع الأهداف الرئيسية، لأن الأرقام المطلوبة لإتمام الصفقات مرتفعة جدا، ولكن الفريق يريد تحديد هذه الأهداف دون دخول في حرب العروض والعروض المضادة.

وتعلم الفرق في أوروبا أن "الملكي" لديه نحو 300 مليون يورو لإنفاقها في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد إخفاقه في إتمام صفقة كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

تشواميني.. الهدف الأكبر

ويبدو أن الملكي مصرّ على البحث عن مواهب فرنسية، ويضع على رأس أولوياته لاعب خط الوسط المدافع أوريلين تشواميني جوهرة فريق موناكو.

لكن ضمّ تشواميني إلى الريال ليس بالأمر السهل، لأن موناكو يطلب مقابل السماح له بالرحيل نحو 80 مليون يورو، ويعتقد الريال أن هذا الرقم مبالغ فيه، غير أن الميرينغي يواجه منافسة شرسة من ليفربول وسان جيرمان، ولكن قلب اللاعب -على ما يبدو- يهتف للفريق الإسباني.

وفي حال تمت الصفقة فستكون الثانية للريال بعد ضمّ الألماني أنطونيو رودريغر مجانا من تشلسي.

ظهير أيسر ومهاجم

وتكشف الصحيفة أن أنشيلوتي طلب من الإدارة ظهيرا أيسر ومهاجما، إضافة إلى تشواميني. ففي الهجوم هناك كريم بنزيمة ورودريغو وفينيسيوس جونيور الباقون مع الفريق، فيما سيرحل كل من لوكا يوفيتش وماريانو دياز.

فيوفيتش سيقبل أي عرض يأتيه لينهي جحيمه في العاصمة المدريدية، وسط الحديث عن أن ميلان قد يكون وجهة محتملة.

وتشير الصحيفة إلى أن "لوس بلانكوس" لن يتعاقد مع مهاجم ينافس بنزيمة على مركزه، ولكن سيكون بديلا له، ولهذا يبحث عن مهاجم في آخر عام من عقده ليتعاقد معه على سبيل الإعارة ثم يضمه مجانا، كي لا يتكرر خطأ يوفيتش الذي كلف خزينة النادي عشرات ملايين اليوروهات.

سيبايوس وأسنسيو

وهناك معضلة يواجهها الكادران الفني والإداري، وهي: مسألة اللاعبين داني سيبايوس وماركو أسنسيو اللذين ينتهي عقداهما صيف 2023، ولا يريد الفريق التخلي عنهما مجانا، ولهذا فإن احتمال رحيلهما يفوق إمكانية بقائهما في الفريق الموسم المقبل، لأنهما لن يحصلا على دقائق لعب كثيرة.

تعويض ميندي

كما يبحث الفريق عن لاعب يعوّض الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي بعد رحيل مارسيلو، ويبدو أن الخيار وقع على خريج أكاديمية ريال مدريد وظهير فريق "رايو فايكانو" الحالي فران غارسيا، ليكون هذا البديل.

وسيرحل 5 أو 6 لاعبين رفعوا إلى الفريق الأول بنظام الإعارة إلى فرق الليغا؛ لاكتساب الخبرة والثقة والعودة في المستقبل لمدريد.