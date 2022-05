قرار مثير للجدل.. أتلتيكو لن ينظم ممرا شرفيا لريال مدريد في "ديربي" العاصمة الإسبانية

قبل مباراة إسبانيول السبت الماضي -التي فاز فيها ريال مدريد وتوج مبكرا بلقب الدوري الإسباني- كانت هناك أخبار أن جاره أتلتيكو سينظم ممرا شرفيا لبطل الليغا، لكن هذا لن يحصل.

فإدارة الغريم التقليدي أعلنت صراحة أنه لن يكون هناك ممر شرفي للملكي عندما يحل ضيفا على "الأتلتي" في ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، لتشعل شرارة إثارة الجدل قبل "ديربي" مدريد.

وهناك تقليد متبع في إسبانيا يقضي بأنه إذا فاز فريق بلقب البطولة فإنه يحظى بممر شرفي في المباراة التالية حيث يصطف لاعبو الخصم على الجانبين ويمر لاعبو الفريق البطل بينهما ويصفقون لهم.

وبما أن "الميرينغي" فاز بلقب الليغا قبل 4 مباريات من نهايتها وسيلعب ضد أتلتيكو الأحد المقبل فقد كان من المفترض أن يحظى بهذه اللفتة ولكن الجار اللدود رفض.

واعتبرت إدارته أن هذه الخطوة تهدف لخلق توترات بين الفريقين، وأنها خلقت جدلا لا داعي له.

وأوضحت أن هذا الممر الشرفي يجب أن يمنح عندما تكون المباراة على أرض البطل، مؤكدة أن الإعلام يريد اختلاق أخبار وسجال لأن الخصم والبطل هو الغريم ريال مدريد.

يذكر أن ريال مدريد نظم في السابق ممرا شرفيا للأتلتي مرتين بعد فوزه بلقب الليغا.

numbers of Guard of Honor Atletico received from Real Madrid in the last decade – 2

number of Guard of Honor Real Madrid received from Atletico in the last decade – 0

and now, they refuse to give us one next week? shame. pic.twitter.com/iwV9AkBpcJ

— ø (@LuninRMA) May 2, 2022