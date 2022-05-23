اختتم برشلونة مسيرته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم خلال الموسم الحالي، بالخسارة صفر-2 أمام ضيفه فياريال، الأحد، في الجولة 38 الأخيرة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات الجولة التي جرت اليوم عن فوز إشبيلية على ضيفه أتلتيك بلباو 1-صفر، وإلتشي على خيتافي 3-1، وقادش على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-صفر.

واقتنص أتلتيكو مدريد حامل اللقب فوزا شرفيا 2-1 على مضيفه ريال سوسييداد 2-1، ليبقى في المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

ملخص ثنائية "اتلتيكو مدريد" في مرمى "ريال سوسيداد" في آخر مبارياتهم لموسم 2021/2022 📺#RealSociedadAtleti 1-2 pic.twitter.com/oMm3th2QiI — LaLiga (@LaLigaArab) May 22, 2022

كما ضمن ريال مايوركا البقاء في الليغا بعد فوزه على مضيفه أوساسونا 2-صفر، في حين تعادل غرناطة مع ضيفه إسبانيول من دون أهداف.

ملخص فرحة بقاء "مايوركا" في كبار الدوري بعد تغلبهم على "أوساسونا" بهدفين نظيفين 📺❤#OsasunaRCDMallorca 0-2 pic.twitter.com/K2LzKOz9a9 — LaLiga (@LaLigaArab) May 22, 2022

برشلونة يسقط في كامب نو

وتجمد رصيد برشلونة، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، عند 73 نقطة في المركز الثاني.

وظهر برشلونة بشكل باهت للغاية خلال المباراة التي أقيمت في معقله ملعب كامب نو، في ظل عدم وجود دوافع لنجومه في اللقاء، بعدما ضمن الفريق الكتالوني الحصول على الوصافة بترتيب المسابقة في وقت سابق.

وعلى العكس تماما، اتسم لاعبو فياريال بالحماسة والجدية والحرص على حصد النقاط الثلاث من أجل عدم الابتعاد عن المسابقات القارية في الموسم المقبل.

ملخص ثنائية "فياريال" في مرمى "برشلونة" في آخر مبارياتهم لموسم 2021/2022 📺#BarçaVillarreal 0-2 pic.twitter.com/fh0w20rhKw — LaLiga (@LaLigaArab) May 22, 2022

وعقب التأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بالإطاحة بيوفنتوس وبايرن ميونخ خلال مشواره، دخل فريق المدرب أوناي إيمري الأسبوع الأخير مهددا بالغياب عن كل المنافسات القارية.

وبعد تحديد المراكز الستة الأولى بالفعل بدأ فياريال اليوم في المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن مطارده أتلتيك بلباو الذي واجه إشبيلية صاحب المركز الرابع في التوقيت نفسه.

واحتاج فياريال للفوز في كامب نو لرفع رصيده إلى 59 نقطة، وضمان التأهل لدوري المؤتمر أمام برشلونة وصيف البطل الذي خاض المباراة بدون هدف وأظهر القليل من الجدية.

وافتتح بدرازا التسجيل في الدقيقة 40 بتسديدة متقنة عقب تسلم الكرة من داني باريخو، وأكد موي غوميز الانتصار في الدقيقة 54 بتسديدة قوية من مدى قريب عقب خطأ من آداما تراوري أثناء محاولة تشتيت الكرة.

وخسر أتلتيك بلباو 1-صفر من إشبيلية لينهي المسابقة في المركز الثامن بفارق 4 نقاط خلف فياريال.

واختتم ريال بيتيس وريال سوسيداد الموسم في المركزين الخامس والسادس وتأهلا للدوري الأوروبي.

وتأهل البطل ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية إلى دوري أبطال أوروبا.

ملخص تفوق "إشبيلية" على "أتلتيك بيلباو" في آخر مبارياتهم لموسم 2021/2022 📺#SevillaFCAthletic 1-0 pic.twitter.com/6rTOphQ2IF — LaLiga (@LaLigaArab) May 22, 2022

وهبط ألافيس وليفانتي وغرناطة إلى الدرجة الثانية.

ملخص تعادل "غرناطة" و "إسبانيول" الذي من خلاله ودع رسميا "غرناطة" كبار الدوري 📺#GranadaEspanyol 0-0 pic.twitter.com/CRa0e2E65Y — LaLiga (@LaLigaArab) May 22, 2022

وفاز النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية بجائزة زامورا، التي تمنح للحارس الأقل استقبالا للأهداف في الدوري الإسباني، باستقباله 24 هدفا في 31 مباراة.