شهدت الساعات الأخيرة تطورات متلاحقة في قضية المهاجم الفرنسي كليان مبابي، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والتخلي عن فكرة الالتحاق بريال مدريد.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، السبت، تجديد عقد المهاجم كليان مبابي ليستمر مع الفريق حتى 2025.

وقبل انطلاق مباراة سان جيرمان أمام ضيفه ميتز بملعب حديقة الأمراء في باريس، في الجولة الختامية للدوري الفرنسي، أعلن رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي تجديد عقد مبابي واستمراره مع الفريق إلى 2025. وهو ما يعني غلق الباب على ريال مدريد الذي كان يطمح إلى التعاقد مع اللاعب مجانا عند نهاية عقده الحالي في يونيو/حزيران المقبل.

ونشر البرنامج الرياضي الإسباني الشهير "تشيرنغويتو" تسريبات قال إنها لنص رسالة وجهها مبابي إلى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

ووفقا للتسريب، كتب مبابي "أعلمكم أني اتخذت قرار الاستمرار مع باريس، شكرا لأنكم منحتموني فرصة اللعب لريال مدريد، الفريق الذي كنت معجبا به منذ طفولتي، آمل أن تتفهم قراري".

بنزيمة يرد على مبابي

ومع توالي التقارير بشأن تجديد عقد مبابي مع سان جيرمان، شارك عدد من لاعبي ريال مدريد منشورات عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، حمل بعضها رسائل بدت أنها موجهة للمهاجم الفرنسي الشاب.

ونشر هداف ريال مدريد كريم بنزيمة صورة عبر خاصية القصص بإنستغرام وهو يشير باتجاه شعار ريال مدريد، في إشارة إلى أن النادي فوق الجميع.

من جانبه، نشر مهاجم النادي الملكي فينيسيوس جونيور صورة له بين مشجعي الفريق، أرفقها بهذا التعليق "شكرا لكم على هذا الدعم الكبير، لا يمكن وصف شعور الفوز مع هذا القميص".

وكتب اللاعب فيديريكو فالفيردي، عبر حسابه بموقع تويتر، رسالة شكر لجماهير الفريق بعد نهاية الموسم المحلي، وقال "نهاية موسم رائع، أن تكون من مدريد هو امتياز لا يمكن أن يحصل عليه الجميع. شكرا لكم، والأفضل لم يأت بعد".

Fin de una temporada increíble 🤍 Ser del madrid es un privilegio que no todos pueden tener Gracias afición, aún queda lo mejor 🙏🏼 pic.twitter.com/vs1QTAgxha — Fede Valverde (@fedeevalverde) May 21, 2022

واكتفى المهاجم رودريغو بنشر صورة له وهو يقبّل شعار الفريق، وأرفقها بكلمة "شغف".

ويعدّ مبابي (23 عاما) من أبرز المواهب الصاعدة وقاد فرنسا للفوز بكأس العالم 2018، وكان قد تعاقد مع سان جيرمان قادما من موناكو في 2017.