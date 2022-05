أطلق محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم العنان لتصريحاته في دفاعه عن مكانته الكروية، إذ قال إنه أفضل لاعب بالعالم في مركزه، ووصف مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال "بوقت الثأر".

واقترب اللاعب الدولي المصري من نيل لقب الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي، كما افتخر بأكبر عدد من التمريرات في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أدت إلى تسجيل 35 هدفا في 34 مباراة خاضها.

وتُوج صلاح مؤخرا بلقب أفضل لاعب في البريميرليغ من جمعية النقاد في إنجلترا، ولديه فرصة صنع التاريخ مع فريق ليفربول مع فوزه بلقب كأس الرابطة، إذ يمكنه الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا أيضا.

وفي حديث مع قناة "بي إن سبورتس"، أكد صلاح أنه لا يوجد مهاجم في العالم يضارعه في إمكاناته. وقال "إذا قارنتني بأي لاعب في مركزي -ليس فقط في فريقي ولكن في العالم- ستجد أنني الأفضل".

وأضاف "أركز دائما على عملي وأن أبذل قصارى جهدي، وأرقامي تثبت صحة كلامي".

