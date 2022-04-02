ماذا قال المدربون والنجوم عن نتيجة قرعة كأس العالم 2022 في قطر؟

تباينت ردود الأفعال حول قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بقطر، والتي أجريت اليوم الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة، واختلفت مشاعر النجوم والمدربين حول نتيجة القرعة.

وفيما يلي ردود فعل بعض النجوم والمدربين بشأن نتيجة القرعة حسب المجموعات:

المجموعة الأولى: قطر والإكوادور والسنغال وهولندا

مدرب قطر فليكس سانشيز

وصف سانشيز مجموعة قطر بالصعبة والقوية، وقال "علينا النظر لتاريخ المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 لنعي مدى قوة هذه البطولة".

وأضاف "لقد خاض المنتخب العديد من المباريات في بطولات مختلفة، واكتسب اللاعبون خبرات جيدة، وعلينا أن نبدأ في الاستعدادات لمواجهة التحديات، وأن نصل بالمنتخب لأفضل صورة بدنية وفنية جيدة بهدف الظهور بمستوى مشرف وتحقيق نتائج طيبة".

المجموعة الثانية: إنجلترا وإيران والولايات المتحدة والمتأهل من الملحق الأوروبي بين أوكرانيا وأسكتلندا وويلز.

هاري كين قائد إنجلترا

كتب كين على تويتر "من المثير دائما معرفة المنافسين في المجموعة! اللعب في يوم الافتتاح سيكون أمرا لا يصدق أيضا".

غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا

قال ساوثغيت لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) "(الولايات المتحدة وإيران).. فريقان لم نواجههما منذ فترة، والثالث غير معروف، لكننا قد نتقابل مع منافس في مباراة قمة بريطانية. في هذه اللحظة، كل مشاعرنا مع الشعب الأوكراني".

وأضاف "بالنسبة لنا، سنلعب في اليوم الافتتاحي لذلك نتطلع لبدء برنامج الاستعداد بمجرد انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز وفي أسرع وقت ممكن".

مدافع إنجلترا السابق غاري نيفيل

قال نيفيل لشبكة سكاي سبورتس "لغز أوكرانيا وويلز وأسكتلندا. كل منافس من هؤلاء يحمل مشاعر خاصة لأسباب مختلفة سواء أكان من بريطانيا أو من أوكرانيا".

وأضاف "إيران، العلاقات على المستوى الرسمي بين إيران وإنجلترا والولايات المتحدة على مدى الـ20 إلى الـ30 عاما الماضية لم تكن دائما رائعة، لذلك سيكون هناك الكثير من الاهتمام بهذه المواجهة".

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‭ ‬مهاجم إنجلترا السابق آلان شيرر

قال شيرر لهيئة الإذاعة البريطانية إن "الشيء المميز الوحيد أنه لا توجد مجموعة موت. ستكون المنافسة مفتوحة إلى حد كبير".

وأضاف "أنا سعيد بوجود أسكتلندا أو ويلز أو أوكرانيا في مجموعة إنجلترا. يضيف هذا المزيد من الإثارة. إذا كانت ويلز أو أسكتلندا، فإن ذلك يجعل الأمر أكثر صعوبة".

مدرب المنتخب الأميركي جريج برهالتر

قال برهالتر "تاريخ إنجلترا والولايات المتحدة عميق، أليس كذلك؟ لا يمكننا الابتعاد عن ذلك، هذا شيء متجذر فينا كأمة".

وأضاف "هناك جوانب مثيرة أخرى. (الدوري الإنجليزي الممتاز) هو أكبر مسابقة محلية في العالم، واللاعبون هناك الأكثر ظهورا ودائما ما تكون مواجهة إنجلترا رائعة".

لاعب وسط المنتخب الأميركي وستون ماكيني

‭‬قال ماكيني "الشيء المثير هو عندما تصل إلى هذه المراحل من كأس العالم. عندما تلعب في أكبر المحافل الدولية ترغب في أن تقابل الأفضل وتريد أن تلعب ضد أبرز الفرق".

المجموعة الثالثة: الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا

مدرب السعودية هيرفي رينار

قال رينار "لا بد للمنتخب من الإعداد الجيد خاصة في ظل توقع وجود الجماهير السعودية بأعداد كبيرة في مباريات المنتخب. سنستعد للمونديال بخوض لقاءات ودية مع منتخبات من أميركا الجنوبية خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل".

وأضاف "نطمح للظهور الجيد وتقديم مباريات قوية، وتجاوز مرحلة المجموعات إلى الأدوار المتقدمة في البطولة، ولتحقيق ذلك لا بد له أن يستعد بشكل ممتاز لهذه المشاركة التي يواجه فيها أفضل المنتخبات العالمية، ومن بينها المكسيكي الذي يتميز عناصره بالأداء القتالي".

رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم سيزاري كوليسا

‭ ‬كتب كوليسا على تويتر "إنها مجموعة مثيرة للغاية. نتحلى بالتواضع لكننا لا نخشى أحدا. سنذهب إلى قطر من دون أي مخاوف مسبقة ومستعدون للقتال. كونوا معنا".

المجموعة الرابعة: فرنسا والدانمارك و‬تونس والفائز من ملحق الإمارات وأستراليا ضد بيرو.

مدرب الدنمارك كاسبر يولماند

قال يولماند في تصريحات تلفزيونية "القرعة لم تكن رحيمة. كنا نرغب في تجنب فرنسا لأنها من أفضل الفرق في العالم مع المواهب المذهلة التي تمتلكها".

وأضاف "وبعد ذلك أعتقد أيضا أن الفريق الأخير -ربما بيرو- هو منافس قوي بشكل لا يصدق، وأعتقد أنه سيتخطى التصفيات".

المجموعة الخامسة: إسبانيا وألمانيا واليابان والفائز من الملحق بين كوستاريكا ونيوزيلندا.

المجموعة السادسة: بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا

زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا

قال داليتش إن منتخب بلاده أبلى بلاء حسنا في مونديال 2018 في روسيا، "حيث تألق بشكل لافت وأدهش الجميع ووصل للنهائي مع فرنسا، والآن ينبغي علينا أن نضع هدف الوصول إلى المباراة النهائية نصب أعيننا، رغم صعوبة المواجهات التي تنتظرنا. وأن يلعب المنتخب بالروح ذاتها التي ظهر بها في النسخة السابقة من المونديال".

وأضاف "مضت 4 سنوات منذ المونديال السابق، وكما أشرت نؤمن بقدرات منتخبنا الذي وصل الآن إلى نهائيات مونديال قطر، ومن الطبيعي أن نقدم كل ما في وسعنا للوصول إلى أفضل نقطة ممكنة".

المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون.

مدرب البرازيل تيتي

قال تيتي "بعد النتائج الأخيرة لمنافسينا.. سنضطر للعمل بكل قوة للتعامل مع هذه المنتخبات. لقد شاهدت مباراة سويسرا في التصفيات ضد إيطاليا، كانت مباراة عالمية رفيعة المستوى. سنحتاج إلى أن نكون في أفضل حالاتنا".

شيردان شاكيري نجم سويسرا

قال شاكيري "كانت قرعة جيدة، مجموعة قوية. فوجئت بأن لدينا نفس المجموعة مثل 2018 مع صربيا والبرازيل. فقط الكاميرون هي الدولة الجديدة في مجموعتنا".

وأضاف "أنا متحمس حقا، أعتقد أنها مجموعة صعبة، ستكون صعبة على الجميع.. أتطلع لهذه المباريات. أردت مجموعة قوية.. البرازيل وصربيا في حالة جيدة حاليا".

المجموعة الثامنة: البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.