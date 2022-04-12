فسخ عقد كيروش وأقال فينغادا.. الاتحاد المصري يعين إيهاب جلال مدربا للمنتخب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي فسخ التعاقد معه قبل عدة أيام، بعد الفشل في التأهل لكأس العالم في قطر 2022.

وفي بيان مقتضب على حساب الاتحاد على تويتر أعلن أن مجلس الإدارة قرر -في جلسته اليوم الثلاثاء- تعيين جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة.

كما قرر المجلس في الجلسة ذاتها توجيه الشكر للبرتغالي نيلو فينغادا المدير الفني لاتحاد الكرة، الذي كانت تدور حول تواجده تساؤلات نظرا لطبيعة دوره وراتبه الذي يراه البعض كبيرا.

ونقلت الصحف المصرية أن الاتحاد المصري قرر استمرار محمد شوقي وعصام الحضري في الجهاز الفني، على أن يتم الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة على بقية أعضاء الجهاز المعاون.

وتولى جلال قيادة أندية عدة في مصر، بينها الزمالك والإسماعيلي ومصر المقاصة وآخرها بيراميدز، فضلا عن تجربة خارجية بقيادة أهلي طرابلس الليبي.

وكان الاتحاد قرر الأحد الماضي توجيه الشكر للبرتغالي كارلوس كيروش، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي، حسب ما نشر الاتحاد على حسابه الرسمي على فيسبوك.

وتولى كيروش تدريب منتخب مصر في سبتمبر/أيلول الماضي، خلفا للمقال حسام البدري، وقاده إلى نهائي أمم أفريقيا بالكاميرون، الذي خسره بركلات الترجيح أمام السنغال.

وفشل كيروش في قيادة منتخب مصر إلى بلوغ المونديال بخسارته بركلات الترجيح (3ـ1) أمام السنغال أيضا في مباراة الإياب التي انتهى وقتها الأصلي بفوز زملاء ساديو ماني بهدف وحيد، وهي النتيجة نفسها التي انتهى عليها لقاء الذهاب بالقاهرة.