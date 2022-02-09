ما حقيقة رفض ساديو ماني حضور زوجته لمشاهدته في أمم أفريقيا؟

تداولت حسابات عبر منصات التواصل تصريحات منسوبة للاعب السنغالي ساديو ماني عن منع زوجته من حضور كأس الأمم الأفريقية على المدرجات بسبب خوفه من تعرضها لمضايقات.

ويقول ماني، حسب التصريحات المزعومة، "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أسمح لزوجتي بأن تجلس في المدرجات وتتعرض للمضايقات، يمكنها أن تراني على التلفاز، مثل أمي وأختي وبنات قريتي".

ويضيف "أنا الآن بطل أفريقيا مع بلدي، وسأعود أحمل الكأس إلى قريتي الصغيرة، ويمكن لزوجتي أن تحتفل معي في البيت من دون أن يتعرض لها أحد بمكروه، أليس هذا أفضل؟".

وتابعت التصريحات المتداولة "من واجبي كرجل مسلم أن أحافظ على زوجتي فهي أثمن من كأس أفريقيا. ما فائدة الحصول على كأس أفريقيا وزوجتي يعبث بها البعض في المدرجات؟ هذا لا يطاق".

ساديو ماني عن عدم حضور زوجته للكان 🗣 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن اسمح لزوجتي بأن تجلس في المدرجات وتتعرض للمضايقات، يمكنها ان تراني علي التلفاز 📺 مثل امي واختي وبنات قريتي 😍 انا الان بطل افريقيا مع بلدي وسأعود احمل الكأس الي قريتي الصغيرة ويمكن لزوجتي ان تحتفل معي بالبيت pic.twitter.com/xPCkFSbKss — 🇵🇸æmįřæ🇩🇿 (@mira02041988) February 7, 2022

وأرفقت تلك الحسابات صورة لساديو ماني مع إحدى الفتيات المحجبات، بوضع رمز تعبيري على وجهها، في إشارة إلى كونها زوجته المقصودة.

#ساديو_ماني عن عدم حضور زوجته للكان

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن اسمح لزوجتي بأن تجلس في المدرجات وتتعرض للمضايقات يمكنها ان تراني علي التلفاز مثل امي واختي وبنات قريتي

من واجبي كرجل مسلم ان احافظ علي زوجتي فهي اثمن من كأس افريقيا ما فائدة الحصول علي كأس افريقيا وزوجتي يعبث بها pic.twitter.com/OotBQgF9Kl — كلمة حق لاتقطع رزقا2 (@77las2) February 7, 2022

ووفقًا للبحث الذي أجرته وكالة "سند" للرصد والتحقق بشبكة الجزيرة، فإن التصريحات كاذبة، والصورة قديمة، ولا أساس لهما من الصحة.

وأظهرت نتائج البحث العكسي عبر غوغل أن الصورة تعود إلى عام 2019 أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، حين حقق ماني حلم مشجعة مصرية بالتقاط صورة معه.

فضلا عن أن اللاعب السنغالي غير متزوج حتى الآن، رغم ارتباط اسمه بالصحفية الرياضية ميليسا ريدي في وقت سابق عبر مجموعة تقارير، إلا أن اللاعب لم يؤكدها حتى الآن.