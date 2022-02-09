كرة قدم

ما حقيقة رفض ساديو ماني حضور زوجته لمشاهدته في أمم أفريقيا؟

Africa Cup of Nations - Final - Senegal v Egypt
ماني يستريح على الأرض بعد التتويج بلقب أمم أفريقيا (رويترز)
9/2/2022

تداولت حسابات عبر منصات التواصل تصريحات منسوبة للاعب السنغالي ساديو ماني عن منع زوجته من حضور كأس الأمم الأفريقية على المدرجات بسبب خوفه من تعرضها لمضايقات.

ويقول ماني، حسب التصريحات المزعومة، "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أسمح لزوجتي بأن تجلس في المدرجات وتتعرض للمضايقات، يمكنها أن تراني على التلفاز، مثل أمي وأختي وبنات قريتي".

ويضيف "أنا الآن بطل أفريقيا مع بلدي، وسأعود أحمل الكأس إلى قريتي الصغيرة، ويمكن لزوجتي أن تحتفل معي في البيت من دون أن يتعرض لها أحد بمكروه، أليس هذا أفضل؟".

وتابعت التصريحات المتداولة "من واجبي كرجل مسلم أن أحافظ على زوجتي فهي أثمن من كأس أفريقيا. ما فائدة الحصول على كأس أفريقيا وزوجتي يعبث بها البعض في المدرجات؟ هذا لا يطاق".

 

وأرفقت تلك الحسابات صورة لساديو ماني مع إحدى الفتيات المحجبات، بوضع رمز تعبيري على وجهها، في إشارة إلى كونها زوجته المقصودة.

ووفقًا للبحث الذي أجرته وكالة "سند" للرصد والتحقق بشبكة الجزيرة، فإن التصريحات كاذبة، والصورة قديمة، ولا أساس لهما من الصحة.

وأظهرت نتائج البحث العكسي عبر غوغل أن الصورة تعود إلى عام 2019 أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، حين حقق ماني حلم مشجعة مصرية بالتقاط صورة معه.

فضلا عن أن اللاعب السنغالي غير متزوج حتى الآن، رغم ارتباط اسمه بالصحفية الرياضية ميليسا ريدي في وقت سابق عبر مجموعة تقارير، إلا أن اللاعب لم يؤكدها حتى الآن.

 

المصدر : وكالة سند