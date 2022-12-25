احتفال "غبي" و"مثير للشفقة" و"فعل سوقي".. سهام الانتقادات تنهال على الحارس الأرجنتيني مارتينيز

انتقد الفرنسي باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس الإنجليزي -أمس السبت- الاحتفالات "الغبية" لحارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، في أعقاب فوز بلاده على فرنسا بنهائي كأس العالم في قطر.

وكان مارتينيز، الفائز بجائزة القفاز الذهبي، أحد أهم عناصر الأرجنتين في طريقها إلى اللقب الثالث في تاريخها.

وفي النهائي، تصدى برجله بطريقة رائعة لانفراد راندال كولو موانيه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني، ليأخذ المباراة إلى ركلات الترجيح التي تصدى فيها أيضا لتسديدة كينغسلي كومان، لتفوز الأرجنتين 4-2.

لكن بعد ذلك، قام مارتينيز -حارس أستون فيلا الإنجليزي- بحركة غير أخلاقية، بعد تسلمه جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في البطولة. وفي المسيرة الاحتفالية بالعاصمة بوينس أيرس أيضا، حمل دمية وجهها مغطى بصورة الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 3 أهداف في النهائي ونال جائزة هدّاف البطولة (8 أهداف).

وانتقد فييرا -الفائز بكأس العالم مع فرنسا عام 1998- تصرفات مارتينيز.

وقال في مؤتمر صحافي على هامش المباراة ضد فولهام بالدوري الإنجليزي الاثنين: "أعتقد أن بعض الصور التي رأيتها من حارس المرمى الأرجنتيني تنقّص قليلا مما حققته الأرجنتين في كأس العالم. لا أعتقد حقا أنهم كانوا بحاجة للقيام بذلك".

Emiliano Martinez, Kylian Mbappe'yi de şampiyonluk kutlamalarına dahil etti 🔥 pic.twitter.com/0oHkl3VK25 — mackolik (@mackolik) December 20, 2022

وتابع "ولكن، كما تعلمون، لا يمكنكم السيطرة على مشاعر العالم والقرارات أحيانًا، لكن كان القيام بذلك هذا قرارًا غبيًا من مارتينيز".

وسيعود مارتينيز إلى برمنغهام الأسبوع المقبل، حيث يعتزم الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا التحدث إلى اللاعب البالغ 30 عاما حول سلوكه المثير للجدل.

وقال إيمري "عندما تنتابك مشاعر قوية، يكون من الصعب أحيانًا السيطرة عليها.. سأتحدث معه الأسبوع المقبل عن بعض الاحتفالات، لكنني أحترم الآن أنه مع المنتخب الوطني، وعندما يكون معنا، فهو مسؤوليتنا ثم يمكننا التحدث عن الأمر".

وتحدثت وزيرة الرياضة الفرنسية إيميلي أوديا كاستيرا الجمعة عن سلوك مارتينيز قائلة "أجده مثيرًا للشفقة. إنه فعل سوقي، وغير لائق، ولا يرقى إلى مستوى المناسبة. إيميليانو مارتينيز هذا، لا يميّز نفسه".