المغرب الأول أفريقيا وعربيا والأرجنتين لا تتصدر تصنيف "فيفا" رغم الفوز بمونديال قطر

قفز منتخب المغرب 11 مركزا في التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم محتلا المركز الـ 11 ومتصدرا ترتيب المنتخبات الأفريقية والعربية، في حين لم يفلح منتخب الأرجنتين، الفائز بلقب مونديال قطر، من تصدر تصنيف "فيفا".

وكان "أسود الأطلس" وصلوا إلى نصف نهائي مونديال قطر وخسروا المباراة الترتيبية أمام كرواتيا بهدفين دون رد وحلوا بالمركز الرابع في إنجاز غير مسبوق للكرة الأفريقية والعربية، ليصلوا به إلى أفضل مركز عالمي في تاريخ الكرة المغربية.

أما كرواتيا -صاحبة الميدالية البرونزية في مونديال قطر- فقد تقدمت 5 مراكز في التصنيف العالمي واقتحمت قائمة الفرق العشرة الأولى وحلت في المركز السابع.

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واللافت في الترتيب أن منتخب "التانغو" بطل العالم حل ثانيا خلف البرازيل بفارق نحو 70 نقطة. ويشرح "فيفا" السبب بأن "الأرجنتين لم تفز على فرنسا في الوقت الأصلي أو الإضافي ولو كانت فعلت هذا لتصدرت التصنيف".

أما أبرز المنتخبات التي شهدت تقدما كبيرا في مركزها بالتصنيف فهي أستراليا التي قفزت 11 مركزا وتقدمت إلى المركز الـ 27 وكذا فعلت الكاميرون بتقدمها إلى المركز الـ 33 بعد أن ققزت 10 مراكز في التصنيف.

أما منتخب السعودية -الذي هزم الأرجنتين بطلة العالم- فتقدم مركزين وأصبح يحتل المركز الـ 49. كما خرج منتخب الدانمارك من قائمة المنتخبات العشرة الأولى وتراجع 10 مراكز من المركز الثامن إلى الـ 18.

وتاليا المراكز العشرة الأولى عالميا:

البرازيل الأرجنتين فرنسا بلجيكا إنجلترا هولندا كرواتيا إيطاليا البرتغال إسبانيا

التصنيف العربي:

المغرب (11 عالميا)

تونس (30 عالميا)

مصر (39 عالميا)

الجزائر (40 عالميا)

السعودية (49 عالميا)

قطر (60 عالميا)

العراق (68 عالميا)

الإمارات (70 عالميا)

عمان (75 عالميا)

الأردن (84 عالميا)

التصنيف الأفريقي:

وبخلاف الفرق العربية، التالي يوضح تصنيف المنتخبات الأفريقية: