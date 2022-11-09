كشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية اليوم الأربعاء، عن غياب النجم السنغالي ساديو ماني عن كأس العالم 2022 في قطر، بسبب إصابة تعرض لها أمس الثلاثاء في مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني لكرة القدم، التي انتهت بفوز البافاري 6-1.

وأوضحت الصحيفة أن الإصابة ستبعد ماني عن الملاعب لعدة أسابيع وهو ما يحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم التي تحتضنها قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.

INFO L'EQUIPE. Sorti sur blessure lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder Brême (6-1) mardi soir, le Sénégalais Sadio Mané ne disputera pas la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre). https://t.co/R02vL40Kxo pic.twitter.com/dNZOZxRpnx — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 9, 2022

ويتنافس المنتخب السنغالي في مونديال قطر ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.

وبسبب الإصابة، خرج ماني، المتوج بلقب أفضل لاعب أفريقي خلال العام، في الدقيقة 20 من المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ بسهولة.

إصابة ساديو ماني تؤرق جماهير السنغال 🇸🇳 قبل 13 يوماً على أول لقاء لمنتخب السنغال ضد هولندا في كأس العالم FIFA قطر 2022™#كأس_العالم_قطر_2022 #الدوري_الألماني #ماني #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/RxUPv8Q311 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2022

ولم يصدر بايرن ميونخ حتى الآن أي بيان بشأن حالة إصابة ماني (30 عاما).

وقال جوليان ناغلسمان مدرب فريق بايرن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة أمس إن ماني "تلقى ضربة في عظمة الهضبة الظنبوبية (قصبة الساق). هي نقطة مؤلمة. وسيحتاج للخضوع للأشعة السينية من أجل معرفة ما حدث".

ومن جانبه، غرد الرئيس السنغالي ماكي سال برسالة وجهها إلى ماني قال فيها "ساديو، أتمنى لك الشفاء العاجل بعد إصابتك خلال مباراة بايرن-فيردر بريمن. كما أخبرتك: ساديو قلب الأسد! من كل قلبي معك بارك الله فيك". ⁦‪

🔴A l’instant : le président sénégalais Macky Sall envoie un message à Sadio Mané : «Sadio, je te souhaite prompt rétablissement suite à ta blessure lors du match Bayern-Werder Brême. Comme je te l’ai dit: Sadio, cœur de Lion ! De tout cœur avec toi !Dieu te bénisse». #Kebetu pic.twitter.com/yv5trqs6dn — LSI AFRICA (@lsiafrica) November 9, 2022

حزن جماهيري على غياب ماني

وأشعل خبر غياب ماني (المحتمل) عن مونديال قطر غضب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبدى ناشطون حزنهم الكبير لعدم قدرة النجم على المشاركة بالمونديال بسبب الإصابة.

وتداولت صحف عالمية الخبر بشكل واسع، وتفاعل صحفيون رياضيون وناشطون من مختلف أنحاء العالم على حساباتهم الشخصية عبر موقع تويتر مع هذا الخبر، حيث اعتبر عدد كبير منهم أن غياب ماني سيكون خسارة كبيرة للسنغال والقارة الأفريقية بشكل عام في كأس العالم.

وقال مسؤول الإعلام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تانو ديالو: "أخبار مروعة لساديو ماني والسنغال وأفريقيا. إن الإصابة عشية كأس العالم هي أسوأ شيء يمكن أن يحدث للاعب كرة القدم".

#Qatar2022 Terrible nouvelle pour Sadio Mané, le Sénégal et l’Afrique. Le joueur du Bayern est forfait pour le mondial ( @lequipe ) Se blesser à la veille d’une Coupe du Monde est la pire chose qui puisse arriver à un footballeur. pic.twitter.com/ODtIkohzbx — Tanou Diallo (@TanouDiallo18) November 9, 2022

ووصف الصحفي الإسباني مانو هيريديا ما حدث لماني بأنه "دراما" للسنغال، في حين عبّر الصحفي الرياضي ألبيرتو سييرا عن عدم استيعابه لفكرة غياب ماني عن المونديال في هذا الوقت تحديدا.

Ostras, menudo drama para Senegal: @lequipe confirma que Sadio Mané NO jugará el Mundial de Catar 😭😭😭 pic.twitter.com/kC2ahIlrC7 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 9, 2022

وعلّق صحفي رياضي آخر على غياب نجم بايرن ميونخ، قائلا: "يمثل أسود التيرانغا أفضل فرصة لنجاح القارة الأفريقية في مونديال قطر. بدون ساديو ماني ستكون البطولة صعبة على أليو سيسي -مدرب السنغال- وفريقه".

No puede ser… Sadio Mané se queda sin Mundial 😰 pic.twitter.com/jOxF5HvOSU — Alberto P. Sierra (@alberpsierra) November 9, 2022

ولم تقتصر التفاعلات مع غياب ماني على الناشطين الأجانب، وتفاعل مغردون عرب معبرين عن حزنهم واعتبروا أن هذا الغياب خسارة لمنتخب بلاده. وقال الناشط السعودي عبد الوهاب القحطاني: "خسارة للسنغال وللمونديال بأكمله. بعيدا عن مستواه ماني نجم استحق احترام وتقدير الجميع حزين من أجله".

خسارة للسنغال وللمونديال كامل .

بعيداً عن مستواه ماني نجم أستحق إحترام وتقدير الجميع .

حزين من أجله .

وهنا نذكر ما سبق وقلناه أنه من الغباء لوم لاعب أو نجم متخوف أن يصاب قبل بداية المونديال .https://t.co/24Ep2zjTIB pic.twitter.com/zmc1P9m0yx — عبدالوهاب القحطاني (@wahabaljaberr) November 9, 2022

خبر حزين جدا غياب ماني عن كأس العالم https://t.co/83htttLqmm — Reham Hamdi (@rehamhamdii) November 9, 2022

موضوع ساديو ماني ده لو صح يبقى حاجة محزنة جدا جدا — Ayman Gelbo (@AymanGelberto) November 9, 2022

BREAKING Heartbreak for Sadio Mane and Senegal, according to reports. #Qatar2022 pic.twitter.com/NpT33rvTP4 — DW Sports (@dw_sports) November 9, 2022