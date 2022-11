كشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية اليوم الأربعاء، عن غياب النجم السنغالي ساديو ماني عن كأس العالم 2022 في قطر، بسبب إصابة تعرض لها أمس الثلاثاء في مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني لكرة القدم، التي انتهت بفوز البافاري 6-1.

وأوضحت الصحيفة أن الإصابة ستبعد ماني عن الملاعب لعدة أسابيع وهو ما يحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم التي تحتضنها قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.

ويتنافس المنتخب السنغالي في مونديال قطر ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.

وبسبب الإصابة، خرج ماني، المتوج بلقب أفضل لاعب أفريقي خلال العام، في الدقيقة 20 من المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ بسهولة.

ولم يصدر بايرن ميونخ حتى الآن أي بيان بشأن حالة إصابة ماني (30 عاما).

وقال جوليان ناغلسمان مدرب فريق بايرن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة أمس إن ماني "تلقى ضربة في عظمة الهضبة الظنبوبية (قصبة الساق). هي نقطة مؤلمة. وسيحتاج للخضوع للأشعة السينية من أجل معرفة ما حدث".

ومن جانبه، غرد الرئيس السنغالي ماكي سال برسالة وجهها إلى ماني قال فيها "ساديو، أتمنى لك الشفاء العاجل بعد إصابتك خلال مباراة بايرن-فيردر بريمن. كما أخبرتك: ساديو قلب الأسد! من كل قلبي معك بارك الله فيك". ⁦‪

وأشعل خبر غياب ماني (المحتمل) عن مونديال قطر غضب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبدى ناشطون حزنهم الكبير لعدم قدرة النجم على المشاركة بالمونديال بسبب الإصابة.

وتداولت صحف عالمية الخبر بشكل واسع، وتفاعل صحفيون رياضيون وناشطون من مختلف أنحاء العالم على حساباتهم الشخصية عبر موقع تويتر مع هذا الخبر، حيث اعتبر عدد كبير منهم أن غياب ماني سيكون خسارة كبيرة للسنغال والقارة الأفريقية بشكل عام في كأس العالم.

وقال مسؤول الإعلام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تانو ديالو: "أخبار مروعة لساديو ماني والسنغال وأفريقيا. إن الإصابة عشية كأس العالم هي أسوأ شيء يمكن أن يحدث للاعب كرة القدم".

ووصف الصحفي الإسباني مانو هيريديا ما حدث لماني بأنه "دراما" للسنغال، في حين عبّر الصحفي الرياضي ألبيرتو سييرا عن عدم استيعابه لفكرة غياب ماني عن المونديال في هذا الوقت تحديدا.

وعلّق صحفي رياضي آخر على غياب نجم بايرن ميونخ، قائلا: "يمثل أسود التيرانغا أفضل فرصة لنجاح القارة الأفريقية في مونديال قطر. بدون ساديو ماني ستكون البطولة صعبة على أليو سيسي -مدرب السنغال- وفريقه".

ولم تقتصر التفاعلات مع غياب ماني على الناشطين الأجانب، وتفاعل مغردون عرب معبرين عن حزنهم واعتبروا أن هذا الغياب خسارة لمنتخب بلاده. وقال الناشط السعودي عبد الوهاب القحطاني: "خسارة للسنغال وللمونديال بأكمله. بعيدا عن مستواه ماني نجم استحق احترام وتقدير الجميع حزين من أجله".

