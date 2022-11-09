بـ10 لاعبين.. برشلونة ينتزع فوزا صعبا من أوساسونا ويقبض على صدارة الليغا

عزز فريق برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه أوساسونا 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ14 من المسابقة.

وتقدم أوساسونا بهدف سجله ديفيد غارسيا (6) وتعادل برشلونة بهدف سجله بيدري (48) قبل أن يسجل رافينيا هدف الفوز لبرشلونة (85).

وشهدت المباراة طرد روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، في الدقيقة الـ31.

ورفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أوساسونا عند 23 نقطة في المركز السادس.