قرعة الدوري الأوروبي.. نهائي مبكر لبرشلونة ويوفنتوس يتجنب الأصعب

وضعت قرعة الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) نادي برشلونة في مواجهة نارية أمام مانشستر يونايتد، ومنحت فرصة لأندية مثل يوفنتوس وإشبيلية وأياكس وروما للتقدم نحو الأدوار المقبلة.

وسُحبت القرعة اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية، وشملت القرعة الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في الدوري الأوروبي، والفرق التي احتلت المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا.

وخرج برشلونة من دوري أبطال أوروبا، واحتل المركز الثالث في دور المجموعات بعد نتائج سيئة.

بينما احتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في مجموعته بالدوري الأوروبي خلف ريال سوسيداد.

It's set! 🤩

Which tie are you looking forward to most?#UELdraw pic.twitter.com/OvquVAv4rL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 7, 2022