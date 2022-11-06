اختفى بنزيمة فظهر "في في آر".. الثلاثي اللاتيني يعوض ريال مدريد شح أهداف أفضل لاعب في العالم

منذ بداية الموسم الحالي 2022-2023 اكتفى كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بتسجيل 6 أهداف فقط في جميع المسابقات، دون أن يؤثر ذلك في نتائج الفريق الملكي، الذي يحقق نتائج مميزة على الصعيدين المحلي والقاري.

يدين ريال مدريد بذلك إلى التألق غير العادي للثلاثي اللاتيني، البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس، والأورغوياني فيديريكو فالفيردي.

"في في آر" يتألق مع ريال مدريد

وسجّل الثلاثي المذكور 25 هدفًا لريال مدريد في جميع البطولات، وهذا رقم كفيل بتعويض تدني أرقام بنزيمة هذا الموسم، الذي غاب عن 7 مباريات بسبب الإصابات، وفق صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية.

وأفردت الصحيفة مساحة واسعة لإبراز تألق اللاعبين الثلاثة، وأطلقت عليهم اسم "في في آر" (VVR)، خاصة بعد المستوى الكبير الذي قدموه أمام سيلتيك الأسكتلندي، في آخر جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وهز فينيسيوس جونيور شباك المنافسين 10 مرات منذ بداية الموسم، أي أقل بهدف واحد من نصف حصيلة الأهداف التي سجلها في الموسم الماضي 2021-2022.

ورفع رودريغو غوس أسهمه عند الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بأهدافه السبعة، فضلًا عن انسجامه مع زملائه، وتمتعه بمرونة تكتيكية عالية تسهّل الكثير من الأمور على فريقه وزملائه على أرض الملعب.

MARCA: With Benzema not fit for most of this season, Real Madrid’s attacking trio of VVR have 25 goals so far: Vinicius (10 goals), Valverde (8) and Rodrygo (7). 🌟 pic.twitter.com/xzVLVPAUPr — Real Madrid News (@onlyrmcfnews) November 5, 2022

لكن النقلة النوعية والقفزة الكبيرة في التهديف تلك التي قدمها فالفيردي، الذي أثبت أن رهان مدربه عليه ناجح بامتياز.

وطلب أنشيلوتي من فالفيردي تسجيل المزيد من الأهداف، بعد أن أحرز هدفًا وحيدًا في الموسم الماضي، والأمر الذي ردّ عليه فالفيردي بإحراز ثمانية أهداف حتى الآن.

وأشاد أنشيلوتي بالتطور الكبير لهذا الثلاثي بعد مباراة الفريق ضد سيلتيك، وقال "لا أعرف متى سيتوقفون وأين سيكون سقف أدائهم؟".

وأضاف "تطورهم وارتفاع جودتهم الفردية والجماعية عظيم جدًا، إنهم يعملون بجد، بالإضافة إلى أنهم متواضعون، وعليه فإنه من الأكيد أنهم سيواصلون النمو".

وأنهى ريال مدريد دور المجموعات من دوري الأبطال متصدرًا فرق المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، متفوقًا على لايبزيغ الألماني وشاختار دونتسيك الأوكراني وسيلتيك الأسكتلندي.

ويحتل "الميرنغي" المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف غريمه التقليدي برشلونة، لكن الريال يملك فرصة العودة إلى القمة كونه يملك مباراة أقل.

أفضل من مهاجمي أتلتيكو جميعا

وأشارت صحيفة ماركا إلى أن أرقام "في في آر" تتفوق على ما يقدمه مهاجمو أتلتيكو مدريد، الذين سجلوا 14 هدفًا فقط، بواسطة أنطوان غريزمان (6) وألفارو موراتا (5) وأنخيل كوريا (3).

ولا يتفوق عليهم محليًا إلا ثلاثي هجوم برشلونة برصيد 28 هدفًا، سجلها روبرت ليفاندوفسكي (18)، وفيران توريس (5)، وعثمان ديمبيلي (5).

ويأتي ثلاثي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار في الصدارة برصيد 44 هدفًا، يليهم لاعبو مانشستر سيتي إيرلنغ هالاند وفيل فودين وخوليو ألفاريز (36).

ويأتي في المركز الثالث ثلاثي بايرن ميونخ: ساديو ماني وجمال موسيالا وليروي ساني بواقع 32 هدفًا.