اختفى بنزيمة فظهر "في في آر".. الثلاثي اللاتيني يعوض ريال مدريد شح أهداف أفضل لاعب في العالم

منذ بداية الموسم الحالي 2022-2023 اكتفى كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بتسجيل 6 أهداف فقط في جميع المسابقات، دون أن يؤثر ذلك في نتائج الفريق الملكي، الذي يحقق نتائج مميزة على الصعيدين المحلي والقاري.

يدين ريال مدريد بذلك إلى التألق غير العادي للثلاثي اللاتيني، البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس، والأورغوياني فيديريكو فالفيردي.

وسجّل الثلاثي المذكور 25 هدفًا لريال مدريد في جميع البطولات، وهذا رقم كفيل بتعويض تدني أرقام بنزيمة هذا الموسم، الذي غاب عن 7 مباريات بسبب الإصابات، وفق صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية.

وأفردت الصحيفة مساحة واسعة لإبراز تألق اللاعبين الثلاثة، وأطلقت عليهم اسم "في في آر" (VVR)، خاصة بعد المستوى الكبير الذي قدموه أمام سيلتيك الأسكتلندي، في آخر جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وهز فينيسيوس جونيور شباك المنافسين 10 مرات منذ بداية الموسم، أي أقل بهدف واحد من نصف حصيلة الأهداف التي سجلها في الموسم الماضي 2021-2022.

ورفع رودريغو غوس أسهمه عند الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بأهدافه السبعة، فضلًا عن انسجامه مع زملائه، وتمتعه بمرونة تكتيكية عالية تسهّل الكثير من الأمور على فريقه وزملائه على أرض الملعب.

MARCA: With Benzema not fit for most of this season, Real Madrid’s attacking trio of VVR have 25 goals so far: Vinicius (10 goals), Valverde (8) and Rodrygo (7). 🌟 pic.twitter.com/xzVLVPAUPr

— Real Madrid News (@onlyrmcfnews) November 5, 2022