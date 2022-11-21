قادة 7 منتخبات يتراجعون عن ارتداء شارات لدعم المثليين في كأس العالم

أعلنت 7 منتخبات أوروبية مشاركة في كأس العالم 2022 أنها عدلت عن قرارها بارتداء قادتها شارة دعم المثليين خلال المباريات لتجنب العقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأصدرت منتخبات إنجلترا وويلز وبلجيكا والدانمارك وهولندا وألمانيا وسويسرا بيانا قالت فيه إن "الفيفا كان واضحا جدا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات (داعمة للمثليين) في الملعب. لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف يمكنهم من خلاله مواجهة عقوبات رياضية (…) لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء" الشارات في مباريات كأس العالم.

وكان قادة تلك المنتخبات يسعون لارتداء تلك الشارات خلال مباريات كأس العالم، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم لوّح بفرض عقوبات صارمة على اللاعبين في حال خُرقت لوائحه.

وقالت المنتخبات في بيانها "كنا مستعدين لدفع غرامات تنطبق عادة على انتهاكات لوائح الزيّ الرسمي وكان لدينا التزام قوي بارتداء شارة القيادة. لكن لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف قد يتلقون فيه إنذارا أو حتى إرغامهم على مغادرة الملعب".

وأضافت "نحن محبطون للغاية من قرار الفيفا… يشعر لاعبونا ومدربونا بخيبة أمل (…) وسيُظهرون الدعم بطرق أخرى".

وانطلقت مباريات كأس العالم أمس الأحد بحفل افتتاح في ملعب البيت بمنطقة الخور في قطر، وتستمر إلى غاية 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري بإقامة المباراة النهائية في ملعب لوسيل.