اخترقت كرة قدم قام بتسديدها لاعب ريال مدريد "فيدريكو فالفيردي" شرفة منزل مجاور لملعب كرة قدم في مدينة مدريد، يعود لعائلة عراقية مقيمة في إسبانيا، بركلة صاروخية غيرت اتجاهها، وصفت بأنها "لقطة الموسم"، حسب وسائل إعلام إسبانية.

وأثناء مباراة ريال مدريد مع ورايو فاييكانو مساء الاثنين الماضي، سدد فالفيردي كرة في الشوط الثاني ارتطمت بقدم أحد مدافعي رايو، ثم خرجت خارج الملعب، لتدخل إلى شرفة أحد المباني المطلة على الملعب وتستقر في يد أحد الساكنين الذي احتفل بالهدية غير المتوقعة قائلا بصوت مبتهج وباللهجة العراقية "الطوبة"، أي الكرة.

ورصدت كاميرا أحد القاطنين في المنزل اللقطة التي أذهلت عشاق كرة القدم، عند استقرارها في يده، إذ حقق المقطع المتداول أكثر من مليون مشاهدة في الساعات الماضية، في حين وثق أحد المشجعين الإسبان في الملعب ضربة الكرة ودخولها إلى الشرفة من زاوية أخرى في فيديو ثان حقق قرابة 5 ملايين مشاهدة.

🚨⚽️¡IMAGEN #JUGONES!⚽️🚨 📹Así entró el balón que coló 𝙁𝙚𝙙𝙚 𝙑𝙖𝙡𝙫𝙚𝙧𝙙𝙚 𝙚𝙣 𝙡𝙖 𝙘𝙖𝙨𝙖 𝙙𝙚 𝙪𝙣 𝙫𝙚𝙘𝙞𝙣𝙤 𝙙𝙚 𝙑𝙖𝙡𝙡𝙚𝙘𝙖𝙨. 📺A las 15:10h, más imágenes en @laSextaTV. pic.twitter.com/63n23JB7tk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 8, 2022

في الأثناء، نشرت صحيفة "الموندو" الإسبانية حوارا خاصا مع العائلة العراقية التي حلّت كرة فالفيردي ضيفة لديهم، حيث حملت المقابلة عنوانا يقول: الإخوة العراقيون الذين "أوقفوا" تسديدة فالفيردي على منزلهم في فاليكاس: "لا نبيع الكرة حتى مقابل 3 آلاف يورو".

وكتبت الصحيفة "فجأة، امتلأ ملعب فاليكاس بالضحك، وصلت الطلقة من الأوروغواي عالية جدا إلى شرفة منزل حيدر وحمزة؛ وهما شقيقان عراقيان يعيشان في إحدى الشقق في شارع تينينتي مونيوز دياز، حيث تطل مبانٍ عدة مباشرة على أحد طرفي الملعب، بدأ الاثنان مع والدهما بالصراخ والقفز من الفرح على الشرفة بينما غنّت المدرجات: احتفط بالكرة.. احتفظ بالكرة".

وقال حيدر للصحيفة "لم أصدق ذلك، لقد كانت لحظة رائعة، ارتدّت الكرة من السقف والزجاج وسقطت على الطاولة، إنها هدية جيدة، والحقيقة أنني فضلت أن تنتهي الكرة في منزلي بدلا من مرمى رايو".

ونقلت الصحيفة عن حيدر وحمزة رفضهما بيع الكرة بعد أن عرض عليهما العديد من المشجعين شراءها، قائلين "لن نبيعها مقابل ألف يورو أو ألفين أو حتى 3 آلاف يورو، نحن لا نهتم بالمال، إنها هدية لا تقدر بثمن.. نشكر فالفيردي وستكون ذكرى رائعة لعائلتنا".

وتفاعل مغردون مع تسديدة فالفيردي، إذ قال صانع المحتوى "ويفو" عبر حسابه في تويتر، "كورة فالفيردي جت (جاءت) في البلكونة.. لقطة الموسم بجد".

وعلقت المغردة هناء خالد "المفروض يحسبوها هدف.. ونيال (هنيئا) الي واقفين في البلكونة".

وهزم رايو فاليكانو ريال مدريد بـ"3-2″ في المباراة التي جرت بينهما ضمن مباريات الدوري الإسباني في ملعب رايو فاليكانو في حي فاييكاس بمدينة مدريد الاثنين الماضي.

😂😂😂 مفروض يحسبوها هدف

++

نيال اللي واقفين بالبلكونة 😍😭😭 https://t.co/GrD9U5d68b — 🇵🇸 hana khaled (@hanakhaled11) November 8, 2022

Goooool en el balcón del vecinoooo pic.twitter.com/lAuyEswWO6 — carracuki (@carracuki) November 7, 2022