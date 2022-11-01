ضربة موجعة جديدة لمنتخب فرنسا.. بوغبا ينضم لكانتي في الغياب عن مونديال قطر

تلقى المنتخب الفرنسي لكرة القدم حامل لقب نسخة روسيا 2018 ضربة موجعة جديدة بإعلان لاعب وسطه ويوفنتوس الإيطالي بول بوغبا انسحابه من مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة.

وقالت رافاييلا بيمنتا محامية ووكيلة أعمال بوغبا في بيان "بعد الفحوص الطبية التي أجريت الأحد والاثنين الماضيين، من المؤلم جدا الإبلاغ عن أن بول بوغبا لا يزال بحاجة التعافي بعد العملية الجراحة (في الركبة بداية سبتمبر/أيلول الماضي). لهذا السبب، لا يمكن لبول الالتحاق (…) بصفوف المنتخب الفرنسي في قطر".

وكان بوغبا الذي أسهم في اللقب عام 2018، خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي، واستأنف التدريبات الجماعية مع يوفنتوس في الأيام الأخيرة، لكنه تعرض لإصابة عضلية جديدة الأحد الماضي ستؤخر شفاءه، وبالتالي ستصعب إمكانية اختياره في القائمة النهائية التي سيعلنها المدرب ديدييه ديشان في التاسع من الشهر الجاري.

وكانت الاختبارات التي خضع لها بوغبا في تورينو ثم بيتسبرغ (الولايات المتحدة)، أكدت استحالة مشاركة بوغبا في العرس العالمي الذي يبدأ في الـ20 من الشهر الحالي.

وبات بوغبا ثاني ضربة موجعة للمنتخب الفرنسي في خط الوسط، بعد نغولو كانتي نجم تشلسي والذي أعلن سابقا انسحابه للسبب ذاته.

وأضافت بيمنتا في البيان "ما يغير الأشياء هو العمل الجاد والمرونة والانضباط، وهي الأشياء الوحيدة التي يفكر بها حاليًا في هذه الأوقات العصيبة".

وتابعت "بول سيواصل بذل قصارى جهده للعودة إلى الملاعب من أجل الجماهير وفريقه في أسرع وقت ممكن".

ولم يلعب بوغبا (29 عاما) أي مباراة رسمية منذ أبريل/نيسان الماضي. وكان يمني النفس في أن يساعده رحيله هذا الصيف من مانشستر يونايتد وعودته إلى يوفنتوس بإعادة إطلاق مسيرته الاحترافية، لكنه أصيب قبل بداية الموسم مباشرة.