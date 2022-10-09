منتخب السنغال في كأس العالم 2022.. رحلة بحث عما بعد ربع النهائي

بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه في فبراير/شباط الماضي، سيكون التألق عالميا وتكرار إنجاز مونديال كوريا واليابان 2002 هدف المنتخب السنغالي في مشاركته الثالثة في كأس العالم.

تاريخ منتخب السنغال

أُسّس الاتحاد السنغالي لكرة القدم في عام 1960، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 1962، وبعد عام واحد حصل على عضوية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

يشرف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الذي يترأسه أوغستين سنغور منذ عام 2009، على أنشطة المنتخبات الوطنية في السنغال في كل الفئات وفي فئتي الرجال والسيدات.

وخاض أسود التيرانغا (لقب منتخب السنغال) أول مباراة في تاريخه يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1961، وفاز على منتخب البينين 3 ـ2.

المشاركات القارية

شارك المنتخب السنغالي في نهائيات كأس أمم أفريقيا في 16 مناسبة، وكان أول ظهور له في البطولة التي استضافتها تونس عام 1965، وحقق آنذاك المركز الرابع بعدما خسر أمام منتخب ساحل العاج بهدف دون مقابل.

وتوّج السنغال باللقب مرة وحيدة، وذلك في النسخة الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون، وجاء التتويج بعد الفوز في الدور النهائي على حساب مصر بركلات الترجيح 5-4 عقب نهاية المباراة بالتعادل من دون أهداف.

وقبل ذلك، بلغ "أسود التيرانغا" الدور النهائي في مناسبتين؛ الأولى في نسخة مالي 2002 عندما خسر اللقب أمام الكاميرون بركلات الترجيح (3-2)، والثانية في نسخة مصر 2019 وانهزم أمام منتخب الجزائر بهدف دون رد.

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب السنغال

كان أول ظهور لافت للمنتخب السنغالي في كأس أمم أفريقيا 2002، وفي العام نفسه بلغ ربع نهائي المونديال، وذلك بفضل عدد من اللاعبين الذين كانوا يقدمون عروضا رائعة في الدوريات الأوروبية.

ومن بين هؤلاء الراحل باب بوبا ديوب صاحب أول هدف في تاريخ مشاركات السنغال في كأس العالم وذلك في شباك المنتخب الفرنسي، وحارس المرمى توني سيلفا والحاجي ضيوف مهاجم ليفربول وبولتون الإنجليزيين السابق، ولمين دياتا وفرديناند كولي وساليف دياو وعمر داف وهنري كامارا الذي يملك الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع السنغال برصيد 99 مباراة.

كما ضمّ منتخب السنغال نجوما آخرين أمثال الراحل جول بوكندي وحبيب باي ومامادو نيانغ وبوبكر سار وسليمان كامارا وغيرهم.

مشاركات السنغال في كأس العالم

كان أول ظهور للمنتخب السنغالي في نهائيات كأس العالم في النسخة 17 التي احتضنتها كوريا الجنوبية واليابان في 2002، وقد فجّر أسود التيرانغا في المباراة الافتتاحية مفاجأة مدوية بالفوز على حامل اللقب آنذاك المنتخب الفرنسي (1-0) ثم التعادل مع الدانمارك والأوروغواي على التوالي (1-1) و(3-3).

وواصل زملاء الحاجي ضيوف في تلك الدورة مسيرتهم بثبات عندما أقصوا منتخب السويد في ثمن النهائي عقب الفوز 2-1، قبل أن تنتهى مغامرتهم أمام منتخب تركيا في ربع النهائي إثر الهزيمة بهدف دون رد.

وفي النسخة الأخيرة، "روسيا 2018″، شارك منتخب السنغال للمرة الثانية في تاريخه في المونديال لكنه غادر المسابقة من الدور الأول بعد هزيمتين أمام كولومبيا ( 1-0) وبولندا (2-1) وتعادل مع اليابان (2-2).

مدرب منتخب السنغال

يعدّ المدرب أليو سيسيه أكثر المدربين استمرارا في منصبه في تاريخ المنتخب السنغالي، ذلك أنه يتولى هذه المهمة منذ 4 مارس/آذار 2015 بعد تعيينه خلفا للفرنسي آلان جيراس.

ولم يكن لسيسيه (46 عاما) تجارب فنية مع الأندية، بل اقتصر مشواره التدريبي على منصب مدرب مساعد لمنتخب السنغال لأقل من 23 عاما منذ 2012 حتى 2015 تاريخ تعيينه رسميا على رأس منتخب بلاده الأول.

وقاد سيسيه، وهو أحد صناع إنجاز مونديال 2002، السنغال لنهائي كأس أفريقيا 2019 ولإحراز اللقب القاري في 2022 فضلا عن التأهل في مناسبتين للمونديال 2018 و2022.

وخاض سيسيه تجارب ناجحة بوصفه لاعبا سواء في الدوري الفرنسي مع أندية باريس سان جرمان وسيدان ومونبيلييه أو في إنجلترا مع بيرمنغهام سيتي وبورسموث.

أبرز اللاعبين الحاليين في منتخب السنغال

يدين المنتخب السنغالي بنجاحه وإنجازاته في الأعوام الأخيرة لعدد من اللاعبين المميزين الذين يحترفون في كبرى الأندية الأوروبية؛ يأتي في مقدمتهم النجم ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني الذي خاض مسيرة ملهمة مع ليفربول الإنجليزي بين 2016 و2022 توّجها بالفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ولقب الدوري الإنجليزي، كما توّج على الصعيد الشخصي بالكرة الذهبية الأفريقية في 2019 و2022.

وإلى جانب ماني، يضم منتخب السنغال عددا من اللاعبين الذين يتوقع تألقهم في مونديال قطر، ومن بينهم إدوارد ماندي حارس مرمى تشلسي الإنجليزي، وزميله في الفريق المدافع خاليدو كوليبالي، وإدريسا غاي وباب ماتار ستار وإسماعيلا سار، وغيرهم.

جدول مباريات السنغال في كأس العالم 2022

يلعب المنتخب السنغالي مبارياته في الدور الأول لكأس العالم في قطر ضمن المجموعة الأولى مع المنتخب المستضيف قطر، وهولندا والإكوادور.

ويستهلّ رفاق ساديو ماني مشوارهم في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بمواجهة هولندا على ملعب الثمامة، ثم يلتقي قطر يوم 25 من الشهر ذاته في ملعب الثمامة.

ويختتم منتخب السنغال مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الإكوادور في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في ملعب خليفة الدولي.