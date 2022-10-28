شاهد.. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس السوبر المصري

توج فريق الأهلي بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم عقب فوزه على الزمالك بهدفين دون رد في الإمارات.

وسجل هدفي الأهلي البرازيلي برونو سافيو (38) وكريم فؤاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي من حيث عدد مرات الفوز باللقب بعدما توج بلقبه رقم 12، في حين توقف رصيد الزمالك عند 4 ألقاب.

وخاض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا للثنائية (الدوري وكأس مصر) في الموسم قبل الماضي (2020-2021)، في حين شارك الأهلي بالمباراة بعدما حل في وصافة كلتا المسابقتين.

وتعد البطولة هي الأولى للسويسري مارسيل كولر مع "نادي القرن" بعد تعيينه مدربا للفريق في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفشل المدرب البرتغالي جيزوالدو فيريرا في تحقيق لقب كأس السوبر مع الزمالك بعدما خسر اللقب من قبل أمام الأهلي عام 2015 خلال فترته الأولى مع "القلعة البيضاء".

كالعادة مؤمن زكريا البركة وسط أي تتويج للـ الأهلي ❤️❤️pic.twitter.com/oq7LCNa08I — مُصطَفىٰ (@mostavic) October 28, 2022

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل.

في حين يلعب الزمالك مع إنبي في مباراة مقدمة من الجولة الرابعة في اليوم ذاته.