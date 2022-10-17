كفاءة ومهارات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لا مجال للشك فيها، لكن سِجل نتائجه يضعه في موقف لا يحسد عليه، إذ يعد أسوأ سجل بين جميع مدربي الفريق الكتالوني الذين بقوا في موقع المسؤولية لمدة 50 مباراة.

وكانت نتيجة المباراة الـ50 لتشافي الهزيمة 1-3 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الأحد، إذ قاد برشلونة في 37 مباراة الموسم الماضي و13 هذا الموسم في جميع المسابقات.

سجل تشافي الأسوأ

حقق برشلونة مع تشافي 28 فوزا و11 تعادلا و11 هزيمة، وكان الأقرب لسجل المدرب الهولندي فرانك ريكارد لكن الأخير تساوى مع تشافي بنفس عدد الانتصارات، لكنه تفوق عليه بالهزيمة في 10 مباريات فقط والتعادل في 12 مباراة.

🤔 ما الذي أراد بيكيه فعله في هذه اللقطة؟؟!! ⚽️🔥 نيكولو باريلا يعادل النتيجة للضيوف ويزيد من متاعب برشلونة#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونة_انتر #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/jk4E1XHirV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 12, 2022

لويس إنريكي

كان صاحب البداية الواعدة في تدريب برشلونة مسجلا 42 فوزا و3 تعادلات و5 شباك نظيفة.

بيب غوارديولا وتاتا مارتينو

حققا 37 فوزا و8 تعادلات و5 هزائم.

تيتو فيلانوفا

قاد برشلونة إلى 36 فوزا و8 تعادلات و6 هزائم.

إرنستو فالفيردي

حقق 36 فوزا وتعادل في 11 مباراة وخسر 3 مباريات فقط.

رونالد كومان

فاز في 33 من أول 50 مباراة له وخسر 10 وتعادل في 7 مباريات.

ورغم تميز تشافي بإنفاق 158 مليون يورو على التعاقدات الصيف الماضي عن باقي المدربين، فإنه الوحيد من هؤلاء المدربين الذي لم يحظ بتدريب الهداف التاريخي للنادي ليونيل ميسي في أي مباراة، لتوليه مهمة تدريب الفريق خلفا لكومان بعد انتقال النجم الأرجنتيني إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتلقي تشافي انتقادات لاذعة منذ الأسبوع الماضي عندما تعادل برشلونة المخيب 3-3 مع ضيفه إنتر ميلان الايطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتقد النجم المصري محمد أبو تريكة أخطاء و"مجاملات" تشافي الذي أقرّ بمسؤوليته عن التعادل مع إنتر بقوله "إنه خطئي" بعد أن بات قريبًا من توديع دور المجموعات للموسم الثاني تواليًا.