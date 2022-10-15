قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إنه لن يلجأ "للاختراع" في مواجهة الكلاسيكو -غدا الأحد- أمام الغريم برشلونة، خوفا من تكرار تجربة العام الماضي، حين دفع ثمنا باهظا لمحاولته تجربة أسلوب لعب جديد عند مواجهة النادي الكتالوني.

وتلقى ريال مدريد خسارة قاسية 4-صفر على أرضه أمام برشلونة في مواجهة الكلاسيكو مارس/آذار الماضي، واعترف أنشيلوتي في مؤتمر صحفي -اليوم السبت- أن النتيجة كانت ثمنا لمحاولته تعديل طريقة لعب فريقه.

وقال المدرب الإيطالي "تم اختراع كرة القدم منذ زمن طويل. لم يعد هناك مخترعون في كرة القدم. لذلك لا أريد اختراع أي شيء. حاولت الموسم الماضي، وتعرضنا لصفعة، هذه المرة لن أخترع أي شيء".

ورغم ذلك، بدا أنشيلوتي مقتنعا أن تلك الهزيمة القاسية لن تلاحق ريال مدريد خلال مواجهة الغد، وقال "مباراة العام الماضي لن تؤثر علينا. إنه موسم جديد، كلاسيكو جديد. نحن متحمسون للعب هذا الكلاسيكو. سنلعب مباراة سيشاهدها العالم بأسره. لذلك نحلم بإظهار صورة جيدة والفوز لمشجعينا. لكن هذه ليست لعبة حياة أو الموت".

واعتبر أن التحضير لمباراة الكلاسيكو لا يختلف عن باقي المباريات، وأضاف أنها "مباراة خاصة، يجري التحضير لها مثل باقي المباريات، لكن عليك أن تأخذ في الحسبان الجانب العاطفي في تحضيراتك".

وأكد المدرب الإيطالي غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن مباراة الغد بسبب عدم اكتمال تعافيه من آلام في الظهر، في حين سيكون المدافع الألماني أنطونيو روديغر حاضرا، وذلك بعد مشاركته اليوم في التدريبات مرتديا القناع، لحمايته من مضاعفات جديدة لإصابته التي تعرض لها في وجهه خلال مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك في دوري الأبطال الثلاثاء الماضي.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز في مواجهة الكلاسيكو للانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، في حين يبحث برشلونة عن تحقيق انتصار يعيد الثقة للفريق الذي اقترب من الخروج من دوري أبطال أوروبا، عقب تعثره أمام ضيفه إنتر ميلان (3-3) الأربعاء الماضي.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد، ولم تهتز شباك النادي الكتالوني سوى مرة يتيمة هذا الموسم.