هل تلاعبت الكاميرون باختبارات كورونا في أمم أفريقيا؟

أثار منتخب الكاميرون جدلا واسعا خلال بطولة أمم أفريقيا التي يستضيفها حاليا، وجاء ذلك بعد نتائج اختبارات كورونا التي حرمت منتخب جزر القمر من عدد كبير من لاعبيه، وفتحت المجال أمام الكاميرون لمواجهة منتخب بلا حارس مرمى في ثمن النهائي.

واضطر منتخب جزر القمر للاستعانة بمدافع في حراسة المرمى بعد رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح رخصة استثنائية للحارس علي أحمد من أجل المشاركة مع منتخبه رغم تعافيه من كورونا.

ويشترط الكاف عزل أي لاعب تثبت إصابته خلال البطولة لمدة 5 أيام، وهو ما حرم منتخب جزر القمر أمس من 12 من عناصر بعثته.

وأثارت الاختبارات الإيجابية في صفوف جزر القمر شكوكا حول شبهة تلاعب من أجل منح الأفضلية لمنتخب الكاميرون.

غير أن رئيس اتحاد الكرة الكاميروني صامويل إيتو رد عبر تصريحات لقناة "كنال+" (CANAL+)، وقال "أود تقديم توضيح بشأن الاختبارات، لتذكير الصحفيين الذين يطلقون تفسيرات مستحيلة، بأن الوكالة المختارة لإجراء الاختبارات ليست تحت سيطرة الكاميرون. هي تخضع لسيطرة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بنسبة 100%".

#PlusDeCAN2021 🌍 – 🗣 "Je n'ai jamais accepté la tricherie et je ne l'accepterai jamais !" 👉 Dans "Jour de CAN", @SamuelEtoo a tenu à s'exprimer au sujet des polémiques qui entourent les tests positifs au COVID-19 dans certaines sélections pic.twitter.com/53qBI877XA — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) January 25, 2022

وطالب باحترام بلاده، وقال إن القواعد الخاصة بالتعامل مع كورونا كانت معروفة لدى الجميع قبل بداية البطولة.

وواصل إيتو دفاعه عن بلاده قائلا "تونس كان لديها 7 حالات من كورونا ضد نيجيريا، ولم تلعب ضد الكاميرون. وحرم منتخب المغرب من عدد من لاعبيه خلال الجولة الأولى ولم يلعب ضدنا. أعتقد أن بعضنا لديه ذاكرة قصيرة في بعض الأحيان، ليس من العدل التلميح إلى أشياء معينة أو اتهام الحكومة الكاميرونية أو اتهامي نفسي. حاولت أن أكون بطلا خلال مسيرتي، وكنت أستحق كل انتصاراتي لم أقبل الغش، ولن أفعل ذلك أبدا".

ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة غامبيا في ربع النهائي، ويسعى منتخب "الأسود غير المروضة" لتعزيز رصيده باللقب السادس في تاريخه.