ودّع منتخب الجزائر -حامل اللقب- بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في الكاميرون من دور المجموعات بعد خسارة قاسية 3-1 أمام ساحل العاج اليوم الخميس.

وأهدر منتخب الجزائر -متذيل المجموعة الخامسة- ركلة جزاء، وسدّد محاولة أخرى في القائم، وتصدى حارس ساحل العاج لمحاولة خطيرة من إسلام سليماني.

وتأهل منتخب ساحل العاج في صدارة المجموعة.

فقد تقدم منتخب ساحل العاج في الدقيقة 24، بعدما توغل نيكولا بيبي داخل المنطقة من جهة اليمين، ثم مرر كرة رائعة لفرانك كيسي أمام المرمى ليسددها مباشرة في الشباك على يمين الحارس.

وضاعف إبراهيم سنجاري الغلة في الدقيقة 39، بعدما أرسل سيرج أورييه الكرة داخل المنطقة من ركلة حرة قابلها سنجاري بضربة رأس قوية.

وسجل بيبي الهدف الثالث في الدقيقة 54 بعد أن توغل داخل المنطقة، وسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى.

وقلص منتخب الجزائر الفارق بواسطة سفيان بن دبكة الذي استفاد من تمريرة رائعة من عيسى ماندي، ليحولها بن دبكة برأسه في الشباك.

وألغى الحكم هدفين لمنتخب ساحل العاج سجلهما كيسي وسيباستيان آلير بسبب التسلل.

وكان رياض محرز أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 59 بعد أن اصطدمت تسديدته بالقائم الأيسر.

وكاد منتخب الجزائر أن يتقدم في الدقيقة 21 من الشوط الأول؛ فبعد ركلة ركنية وصلت الكرة إلى إسماعيل بن ناصر الذي سددها مباشرة، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن وخرجت من الملعب.

غياب الفعالية وبلماضي يدافع

وتحسر جمال بلماضي -مدرب الجزائر- على غياب الفعالية لكنه دافع عن لاعبيه الذين فازوا بكأس العرب في قطر أخيرا.

وقال عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" "لا نستحق خسارة كهذه، لكننا لم نضع المكونات اللازمة للفوز؛ افتقدنا الفعالية حتى ركلة الجزاء أهدرناها. تركنا مساحات لساحل العاج، ولم نتحكم في اللعب، وأخفقنا في العودة في النتيجة".

وأضاف "الرغبة في تمثيل الجزائر بأحسن طريقة كانت موجودة لكن اليوم لم تكن مسألة إرادة، بل مسألة قدرة".

وكانت غينيا الاستوائية أنهت سجل الجزائر الرائع بخوض 35 مباراة متتالية من دون هزيمة في انتكاسة كبيرة في المباراة السابقة، وتلاعب منتخب ساحل العاج بنظيره الجزائري اليوم الخميس، وكادت النتيجة أن تكون كارثية.

وتصدرت ساحل العاج المجموعة بـ7 نقاط، تليها غينيا الاستوائية في المركز الثاني بـ6 نقاط بعد فوزها 1-صفر على سيراليون التي ودعت أيضا البطولة.

وبعد فوزها بلقبها الوحيد السابق في كأس الأمم في 1990 ودعت الجزائر أيضا البطولة التالية من الدور الأول بعد الهزيمة 3-صفر أمام ساحل العاج التي مضت قدما للفوز باللقب.