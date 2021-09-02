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حاليلوزيتش: زياش غير منضبط وسلوكه لا يليق بلاعب في منتخب المغرب

زياش استبعد من قائمة المنتخب المغربي الذي يستعد لمواجهة السودان وغينيا في تصفيات المونديال (غيتي)
زياش استبعد من قائمة المنتخب المغربي الذي يستعد لمواجهة السودان وغينيا في تصفيات المونديال (غيتي)
1/9/2021

وجه البوسني وحيد حاليلوزيتش مدرب منتخب المغرب انتقادات لاذعة لحكيم زياش النجم الأول للمنتخب ومهاجم نادي تشلسي، واتهمه بعدم الانضباط ورفض التدرب مع المجموعة وادعاء الإصابة.

وفتح حاليلوزيتش النار على زياش في تصريحات صحفية أدلى بها الأربعاء على هامش حصة تدريبية لمنتخب المغرب الذي يستعد لمواجهة السودان في مستهل مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال حاليلوزيتش "منذ وصولي إلى المنتخب حرصت على أن أكون صادقا وصريحا، زياش خلال الفترة الماضية لم يكن يتصرف كما يليق بلاعب للمنتخب، لقد وصل متأخرا إلى معسكر التدريب الأخير ورفض العمل".

وأضاف أن "المنتخب أهم من الجميع، ولا يستطيع أي أحد أن يساوم الفريق، لأول مرة في مسيرتي أرى تصرفا مثل هذا، لقد رفض المشاركة في مباراة وزعم أنه مصاب رغم أن كل الفحوص أثبتت أنه لا يعاني من أي مشكلة".

وتثير هذه التصريحات تساؤلات عن مستقبل زياش مع المنتخب المغربي، علما أنه سجل 16 هدفا في 35 مباراة مع أسود الأطلس.

وبعد مواجهة السودان اليوم الخميس في الرباط يسافر المنتخب المغربي لمواجهة منتخب غينيا يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية لمونديال قطر.

المصدر : مواقع إلكترونية

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