تبديلات أنشيلوتي.. ضربة معلم ومفتاح فوز ريال مدريد على إنتر

اجتاز كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أول اختبار أوروبي له مع الفريق بعد أن أسفرت خياراته في التبديلات إلى فوز فريقه بهدف نظيف على إنتر، في ملعب "جوزيبي مياتزا".

وصعب الإيطاليون المباراة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا على "لوس بلانكوس"، حيث سببت خطة سيموني إنزاغي 3-5-2 في مشاكل بجميع أنحاء الملعب.

وسيطر "النيراتزوري" على الشوط الأول، مما زاد الضغط على لوكا مودريتش، لدرجة أن النجم الكرواتي بالكاد تمكن من التواصل مع مهاجمي ريال مدريد.

ولكن رجال أنشيلوتي، خرجوا في الشوط الثاني بشكل مختلف، بعد سيل من التعليمات والنصائح -على ما يبدو- التي أعطاها المدرب الإيطالي المخضرم للاعبيه.

من فالفيردي الى كامافينجا الى رودريغو

هدف بأقدام مستقبل ريال مدريد ❤️pic.twitter.com/vUnOLciyzL — محمود ⓭㉞ (@MH_1902) September 15, 2021

إذ بدأ تأثير البرازيلي فينيسيوس جونيور يزداد، وتحركات الأورغوياني فيدي فالفيردي أصبحت أكثر فعالية. لكن هذا لم يكن كافيا لأنشيلوتي الذي لم يقتنع بهذا التطور في الأداء وبدأ في إجراء تغييرات.

الشباب قبل الخبرة

وكان أول من دخل "المعركة"، هو البرازيلي رودريغو غويس مكان لوكاس فاسكيز بعد مرور ساعة من المباراة.

وكان هذا مفاجئا إلى حد ما، نظرا لأن أنشيلوتي طلب بالفعل من الإسباني إيسكو والبلجيكي إيدن هازارد الإحماء، لكنه اختار لاحقا البرازيلي الشاب للمشاركة.

كما أشرك الوافد الجديد الفرنسي إدواردو كامافينغا، في آخر 10 دقائق من المباراة، مكان مودريتش المتعب.

لم تكن هذه التبديلات خالية من المخاطر، لكنها آتت أُكلها مع كامافينغا ورودريغو لتحقيق هدف الفوز في الوقت القاتل الذي صنعه الفرنسي وسجله البرازيلي.

وهذا الهدف جعل خيارات أنشيلوتي في التبديل ضربة معلم حقيقية.

والشاب الفرنسي سجل هدفا وصنع آخر في 34 دقيقة فقط من اللعب لريال مدريد حتى الآن هذا الموسم، وإذا استمر في هذا المستوى من الفعالية، فبالتأكيد سيصبح قريبا جدا أساسيا في تشكيلة أنشيلوتي.

أما بالنسبة لرودريغو، فربما كان أنشيلوتي على علم بالسجل البرازيلي الممتاز أمام إنتر، والذي شهد تسجيله 3 أهداف وصنع هدفا آخر في أقل من 90 دقيقة إجمالية لعبها ضد النيراتزوري على مدار المواسم الأخيرة.

وترك أنشيلوتي، إيسكو وهازارد، جالسيْن على مقاعد البدلاء، والوقت كفيل فيما إذا كان أنشيلوتي سيكرر الاستعانة بالشباب الذين أثبتوا فعاليتهم، على حساب أصحاب الخبرات.