اليويفا يهدد بالمقاطعة والفيفا يرد بتأييد الجماهير.. هل يقام كأس العالم كل عامين من دون المنتخبات الأوروبية؟

أظهر استطلاع رأي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن أغلب الجماهير تؤيد فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، وهو ما عده الفيفا دعما لتوجهه؛ في مواجهة رفض نظيره الأوروبي (يويفا) الفكرة، بل وتهديده بالمقاطعة.

ويناقش الفيفا مقترحا أثار جدلا واسعا بشأن تقليص الفجوة الزمنية بين بطولات كأس العالم إلى عامين بدل 4 سنوات.

تهديد بمقاطعة المونديال

وعارضت رابطة المشجعين الأوروبية هذا المقترح، وطالبت رئيس اتحاد الكرة الأوروبي ألكسندر سفيرين بالتدخل، ورد سفيرين بتأكيد أن لديه "مخاوف جسيمة" بشأن هذه الخطة، وقال لصحيفة "ذي تايمز" إن الدول الأوروبية قد تقاطع كأس العالم في حال طُبق هذا التغيير.

ويعد تصريح رئيس اليويفا بالمقاطعة التصعيد الأكبر الذي يعتقد أنه وسيلة الضغط الأخيرة أمام تطبيق اقتراح الفيفا بإقامة المونديال كل عامين، لكن الفيفا لم يكشف عن رد فعله على تلك التهديدات الخطيرة.

الفيفا يرد

غير أن الفيفا أوضح اليوم الخميس أن هناك مساندة على الصعيد العالمي لهذا المقترح، مشيرا إلى أن هناك قدرا كبيرا من الحماس بين المشجعين الشباب في الأسواق النامية خارج أوروبا.

وأكد فيفا أن "نتائج استطلاع عبر الإنترنت -جرى في يوليو/تموز الماضي- سيتم استخدامها على أنها جزء من عملية تشاور أوسع بمشاركة الجماهير، والذي سيقام على مراحل متعددة".

وأضاف أنه "استنادا إلى النتائج الأولية، فإن أغلب الجماهير ترغب في مشاهدة عدد أكبر من بطولات كأس العالم للرجال، الأغلبية تفضل إقامة البطولة كل عامين، هناك فوارق ملاحظة بين ما تسمى الأسواق التقليدية والأسواق النامية لكرة القدم، وبين الأجيال الشابة في كل المناطق الأكثر تفتحا ورغبة في التغيير مقارنة بالأجيال الأكبر سنا".