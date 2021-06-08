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هدّاف شتوتغارت الألماني يكشف عن اسمه وعمره الحقيقيين

وامانغيتوكا هداف فريق شتوتغارت (رويترز)
وامانغيتوكا هداف فريق شتوتغارت (رويترز)
8/6/2021-|آخر تحديث: 8/6/202106:26 PM (مكة المكرمة)

أعلن شتوتغارت الألماني أن المهاجم سيلاس وامانغيتوكا كشف لناديه عن اسمه الحقيقي وتاريخ ميلاده بشكل مختلف عن المعروف، وأكد أن هذا التغيير حدث منذ سنوات عن طريق وكيل أعماله السابق، وفتح الاتحاد الألماني، اليوم الثلاثاء، تحقيقا في الواقعة مشيرا إلى احتمال اتهام اللاعب بالتزوير.

وأبلغ وامانغيتوكا النادي الألماني أنه كان يعيش في خوف منذ رحيله عن الكونغو الديمقراطية وعمره 17 عاما، للعب في فريق أليس الفرنسي المغمور.

وقال المهاجم في بيان: "كانت خطوة صعبة علي للكشف عن قصتي. فقط عن طريق دعم مستشاري الجديد، تجرأت على ذلك".

وأضاف أن اسمه الحقيقي هو سيلاس كاتومبا مفومبا، وتاريخ ميلاده يعود إلى عام لاحق وهو 1999، بدلا من 1998، مما يجعل عمره الآن 22 عاما.

وأكد أن بياناته الشخصية تغيرت عن طريق وكيل أعمال في بلجيكا كان يسيطر على إدارة حسابه المصرفي ويستحوذ على جواز سفره.

وقال شتوتغارت إنه يدعم اللاعب بشكل كامل، وتعرف على اسم وكيل اللاعب محل الاتهام.

وأضاف المدير الرياضي للنادي توماس هيتسلسبرغر "لقد اتخذنا كل الإجراءات بشكل فوري، وأبلغنا كل السلطات المختصة بعدما أبلغنا سيلاس. نعلن هذه القضية على الملأ لتوضيح أننا نعمل بشفافية".

وبعد إعلان شتوتغارت، فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تحقيقا في الواقعة مشيرا إلى احتمال اتهام اللاعب بالتزوير.

وقال أنطون ناشرينر رئيس لجنة اللوائح بالاتحاد الألماني: "النادي المنافس في (بوندسليغا) أبلغ اللجنة بما حدث وسنراجع الأمر فيما يتعلق بسوء سلوك محتمل من جانب اللاعب بموجب القانون الرياضي".

وانتقل وامانغيتوكا إلى شتوتغارت في 2019، وأحرز 11 هدفا في الموسم المنصرم، ليتصدر قائمة هدافي ناديه.

المصدر : وكالات

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