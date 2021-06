أعلن شتوتغارت الألماني أن المهاجم سيلاس وامانغيتوكا كشف لناديه عن اسمه الحقيقي وتاريخ ميلاده بشكل مختلف عن المعروف، وأكد أن هذا التغيير حدث منذ سنوات عن طريق وكيل أعماله السابق، وفتح الاتحاد الألماني، اليوم الثلاثاء، تحقيقا في الواقعة مشيرا إلى احتمال اتهام اللاعب بالتزوير.

وأبلغ وامانغيتوكا النادي الألماني أنه كان يعيش في خوف منذ رحيله عن الكونغو الديمقراطية وعمره 17 عاما، للعب في فريق أليس الفرنسي المغمور.

وقال المهاجم في بيان: "كانت خطوة صعبة علي للكشف عن قصتي. فقط عن طريق دعم مستشاري الجديد، تجرأت على ذلك".

وأضاف أن اسمه الحقيقي هو سيلاس كاتومبا مفومبا، وتاريخ ميلاده يعود إلى عام لاحق وهو 1999، بدلا من 1998، مما يجعل عمره الآن 22 عاما.

وأكد أن بياناته الشخصية تغيرت عن طريق وكيل أعمال في بلجيكا كان يسيطر على إدارة حسابه المصرفي ويستحوذ على جواز سفره.

ℹ️ VfB striker Silas Wamangituka recently made it known to the club that he had been the victim of manipulation by his former player agent and that Wamangituka is not his real name. #VfBhttps://t.co/b2n8W0H9LE

— VfB Stuttgart_int (@VfB_int) June 8, 2021