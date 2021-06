أوضح طبيب قلب سبق له العمل مع النجم الدانماركي كريستيان إريكسن، الذي نقل إلى المستشفى بعدما سقط مغشيا عليه خلال مواجهة فنلندا في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمس السبت، أن لاعب الوسط لم يكن يملك أي سجل لمشكلات تتعلق بالقلب خلال وجوده في توتنهام.

وسقط إريكسن (29 عاما) أرضا في الدقيقة 42 وهو يركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب بعد رمية جانبية لمصلحة الدانمارك، وخضع لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب، وقال مسؤولون في وقت لاحق إن اللاعب استعاد وعيه وفي حالة مستقرة.

وقال طبيب القلب الشهير سانجاي شارما إن نتائج إريكسن كانت طبيعية منذ 2013 لكن مشهد سقوط صانع لعب إنتر ميلان أثار بعض المخاوف من إخفاق الأطباء في اكتشاف شيء ما.

I can just imagine what Eriksen's wife was going through at that moment. pic.twitter.com/EDZmIimkWU

ونقلت صحيفة ذا ميل عن شارما قوله يوم الأحد "لقد كنت أقول يا إلهي.. هل هناك أي شيء لم ندركه؟ ولكني تابعت كل النتائج السابقة وتبدو كلها رائعة".

وأضاف "منذ يوم التعاقد معه، كانت مهمتي إجراء اختبارات له كل عام، لذا فإن نتائج الفحوص حتى 2019 كانت طبيعية تماما ودون أي مشكلة تتعلق بالقلب. أستطيع أن أشهد على ذلك لأني أجريت الفحوص".

@Huuhkajat 🇫🇮: Christian@DBUfodbold 🇩🇰: Eriksen

This sums up what a air- filled sphere with a circumference of 68–70 cm, a weight of 410–450 gm can do to this world!! It unites the rivals, it unites the nations, it spreads love, compassion & empathy across the world.

Hail ⚽ pic.twitter.com/662JSrAjdp

— Anirban Datta (@Sunnyani1731) June 13, 2021