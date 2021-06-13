أوضح طبيب قلب سبق له العمل مع النجم الدانماركي كريستيان إريكسن، الذي نقل إلى المستشفى بعدما سقط مغشيا عليه خلال مواجهة فنلندا في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمس السبت، أن لاعب الوسط لم يكن يملك أي سجل لمشكلات تتعلق بالقلب خلال وجوده في توتنهام.

وسقط إريكسن (29 عاما) أرضا في الدقيقة 42 وهو يركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب بعد رمية جانبية لمصلحة الدانمارك، وخضع لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب، وقال مسؤولون في وقت لاحق إن اللاعب استعاد وعيه وفي حالة مستقرة.

وقال طبيب القلب الشهير سانجاي شارما إن نتائج إريكسن كانت طبيعية منذ 2013 لكن مشهد سقوط صانع لعب إنتر ميلان أثار بعض المخاوف من إخفاق الأطباء في اكتشاف شيء ما.

I can just imagine what Eriksen's wife was going through at that moment. pic.twitter.com/EDZmIimkWU — 💥Bruno K💥 (@bruno_KUg) June 13, 2021

ونقلت صحيفة ذا ميل عن شارما قوله يوم الأحد "لقد كنت أقول يا إلهي.. هل هناك أي شيء لم ندركه؟ ولكني تابعت كل النتائج السابقة وتبدو كلها رائعة".

وأضاف "منذ يوم التعاقد معه، كانت مهمتي إجراء اختبارات له كل عام، لذا فإن نتائج الفحوص حتى 2019 كانت طبيعية تماما ودون أي مشكلة تتعلق بالقلب. أستطيع أن أشهد على ذلك لأني أجريت الفحوص".

@Huuhkajat 🇫🇮: Christian@DBUfodbold 🇩🇰: Eriksen This sums up what a air- filled sphere with a circumference of 68–70 cm, a weight of 410–450 gm can do to this world!! It unites the rivals, it unites the nations, it spreads love, compassion & empathy across the world.

Hail ⚽ pic.twitter.com/662JSrAjdp — Anirban Datta (@Sunnyani1731) June 13, 2021

تحذير من إرهاق اللاعبين

ومن ناحية أخرى كان قد حذّر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين من عدم وضع صحة اللاعبين في الاعتبار عند تنظيم جدول البطولات، قبل ساعات من سقوط إريكسن مغشيا عليه أمام فنلندا.

ولم يتضح على الفور سبب سقوط إريكسن وهل هو مرتبط بالإرهاق أم لا. ونُقل اللاعب الدانماركي إلى المستشفى حيث استقرت حالته.

وأُجّلت بطولة أوروبا من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا التي أدّت إلى تأخير بداية موسم 2020-2021 وأجبرت البطولات الأوروبية على تكثيف جدول المنافسات لإنهاء الموسم في الوقت المناسب من أجل البطولة القارية.

وقال الأمين العام لاتحاد المحترفين، يوناس بار-هوفمان، في خطاب مفتوح "على مدار آخر 4 أعوام… أبلغنا اللاعبون حول العالم عن مدى عدم مراعاة جدول البطولات أو حتى التفكير في احتياجاتهم. الظروف في المباريات وتلك المتعلقة بها ترهقك ذهنيا وبدنيا".

وشدد بار-هوفمان على أنه حان وقت التغيير وطالب اللاعبين بالتعبير عن آرائهم عبر روابط اللاعبين.

وأضاف "في الشهور المقبلة سنتناقش بالنيابة عنكم مع الاتحاد الدولي (فيفا) والرعاة من أجل سماع أصواتكم بشأن جدول بطولات أكثر عدالة ومنطقية، بالإضافة إلى ظروف أكثر إنصافا، وضمانات وحماية أكبر داخل الملاعب وخارجها".

وتابع الأمين العام مشيرا إلى عدم الأخذ برأي اللاعبين عند اتخاذ القرارات "في نظرنا فصوت كل لاعب هو أهم شيء في هذا النقاش".

وانتقد العديد من مدرّبي الأندية الكبيرة الجدول المضغوط للمباريات هذا الموسم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حذر أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد من زيادة حالات الإصابة في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب "الإرهاق البدني أو الذهني".