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شاهد.. المهاجم الحسناوي يتصدى لركلتي ترجيح ويقود المغرب التطواني لنصف نهائي كأس العرش

الحسناوي (رقم 24) خلال إحدى الهجمات قبل أن يبدل مكانه مع حارس مرمى فريقه (مواقع التواصل)
الحسناوي (رقم 24) خلال إحدى الهجمات قبل أن يبدل مكانه مع حارس مرمى فريقه (مواقع التواصل)
7/5/2021

أنقذ عادل الحسناوي لاعب الوسط المهاجم ركلتي ترجيح ليقود المغرب التطواني إلى قبل نهائي كأس العرش المغربي لكرة القدم بالفوز 7-6 على ضيفه المغرب الفاسي، وذلك عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي الليلة الماضية.

وكان المغرب التطواني في مأزق عندما طُرد الحارس حمزة الفيلالي في الدقيقة 118 وكان الفريق قد أنهى تغييراته الخمسة.

ونجح الحسناوي في الخروج بالمغرب التطواني إلى بر الأمان في الدقائق المتبقية.

وأهدر محسن العشير أول ركلة ترجيح للمغرب التطواني، في حين أحرز المغرب الفاسي أول 3 ركلات.

وأنقذ الحسناوي ركلة عبد العظيم خضروف، وانتهت أول 5 ركلات بالتعادل 4-4.

ونجح كل فريق في تسجيل الركلتين السادسة والسابعة، في حين أنقذ الحسناوي ركلة من عبد الله ديارا ونفّذ أنس لمرابط ركلته بنجاح، ليتأهل المغرب التطواني إلى الدور قبل النهائي.

ويلعب المغرب التطواني ضد الوداد الذي سحق شباب المحمدية 4-0 مساء الأربعاء.

 

المصدر : رويترز

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