شاهد.. المهاجم الحسناوي يتصدى لركلتي ترجيح ويقود المغرب التطواني لنصف نهائي كأس العرش

أنقذ عادل الحسناوي لاعب الوسط المهاجم ركلتي ترجيح ليقود المغرب التطواني إلى قبل نهائي كأس العرش المغربي لكرة القدم بالفوز 7-6 على ضيفه المغرب الفاسي، وذلك عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي الليلة الماضية.

وكان المغرب التطواني في مأزق عندما طُرد الحارس حمزة الفيلالي في الدقيقة 118 وكان الفريق قد أنهى تغييراته الخمسة.

ونجح الحسناوي في الخروج بالمغرب التطواني إلى بر الأمان في الدقائق المتبقية.

– قبل أقل من ساعة في كأس المغرب 🇲🇦 حارس

المغرب التطواني تعرض للطرد وغادر دقيقة 120

وقام لاعب الوسط عادل الحسناوي بالحراسة : ✅ عادل تصدى تسديدة من ضربة حرة

✅ عادل تصدى لركلتين ترجيحية (2) 😨

✅ تأهل فريقه إلى دور نصف نهائي الكأس pic.twitter.com/xUd2Gk8pJK — بدر الشيباني (@iBaVFL) May 7, 2021

وأهدر محسن العشير أول ركلة ترجيح للمغرب التطواني، في حين أحرز المغرب الفاسي أول 3 ركلات.

وأنقذ الحسناوي ركلة عبد العظيم خضروف، وانتهت أول 5 ركلات بالتعادل 4-4.

ونجح كل فريق في تسجيل الركلتين السادسة والسابعة، في حين أنقذ الحسناوي ركلة من عبد الله ديارا ونفّذ أنس لمرابط ركلته بنجاح، ليتأهل المغرب التطواني إلى الدور قبل النهائي.

لقطة الأمسية عادل الحسناوي يتقمص دور الحارس بعد طرد يحي الفيلالي وينقد فريقه المغرب التطواني من هدف قاتل في الثواني الأخيرة pic.twitter.com/YbW1thp0nQ — AbdELLAtIF MaNe (@AbdellatifMane) May 7, 2021

ويلعب المغرب التطواني ضد الوداد الذي سحق شباب المحمدية 4-0 مساء الأربعاء.