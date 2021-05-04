روما يعين مورينيو مدربا للموسم القادم.. هل يكرر نجاحه الاستثنائي مع إنتر ميلان؟

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه عين البرتغالي المخضرم، جوزيه مورينيو، مدربا لفريقه للموسم القادم، في محاولة انتشال الفريق من الفشل، واستنساخ تجربة المدرب المخضرم الناجحة مع إنتر ميلان قبل أكثر من 10 سنوات.

وجاء القرار بعد إعلان النادي في وقت سابق اليوم عن انفصاله وبالتراضي عن مدربه باولو فونسيكا، وهو برتغالي أيضا، في نهاية الموسم الحالي، بعدما فشل في حجز مقعد للفريق في البطولات الأوروبية للموسم القادم، حيث يحتل روما المركز السابع في الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة بفارق 9 نقاط عن لاتسيو السادس، رغم أنه لعب مباراة أقل.

وحقق مورينيو نجاحا كبيرا عندما تولى تدريب إنتر ميلان عام 2008 حيث قاده للتتويج بـ5 بطولات خلال عامين فقط، حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي لموسمين متتاليين (2008-2009 و2009-2010)، وكأس إيطاليا (2010) وكأس السوبر الإيطالي (2008)، إضافة إلى إنجازه الأكبر بالفوز بدوري أبطال أوروبا في 2010 قبل انتقاله لتدريب ريال مدريد الإسباني.

بطل كبير

واحتفى دان فريدكين، رئيس نادي روما، ونائبه، رايان فريدكين، بالمدرب البرتغالي، وقال الأول "نحن سعداء ومتحمسون بانضمام جوزيه مورينيو إلى أسرة نادي روما. إنه بطل كبير فاز بالألقاب على كل المستويات. سيضيف جوزيه خبرة وقيادة هائلة إلى مشروعنا الطموح".

وسبق لمورينيو تدريب أندية بورتو البرتغالي وتشلسي اللندني وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، واستغنى عنه توتنهام هوتسبير اللندني في الشهر الماضي بعد 17 شهرا من توليه المهمة.

وقال مورينيو "بعد لقائي مع الملاك ومع تياغو بينتو (مدير عام روما) فهمت على الفور حجم طموحاتهم الخاصة بالنادي.. وهي الطموحات والدوافع نفسها التي كانت تحركني دوما. وسنعمل سويا على بناء مشروع ناجح خلال السنوات المقبلة".

وأضاف "حماس جماهير روما المتميز هو ما دفعني للقبول بتولي المهمة، وأتوق لبدء العمل في الموسم المقبل".