بعد مباراة لمانشستر يونايتد.. شاهد- بوغبا وديالو يرفعان علم فلسطين في ملعب أولد ترافورد

رفع النجم الفرنسي، بول بوغبا، ورفيقه في مانشستر يونايتد، أماد ديالو، العلم الفلسطيني بعد نهاية المباراة، التي جمعت فريقهما بنادي فولهام، اليوم الثلاثاء، في المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظهر بوغبا وديالو وهما يرفعان العلم الفلسطيني في الملعب، الذي شهد عودة الجماهير إلى المدرجات بعد تخفيف القيود المتعلقة بمواجهة كورونا في بريطانيا.

وسبق لبوغبا أن أبدى تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مناسبات سابقة، ونشر قبل حلول عيد الفطر رسالة كتب فيها "هذا العالم بحاجة إلى السلام والحب، سنحتفل بالعيد قريبا، دعونا نعيش في السلام والحب، صلوا من أجل فلسطين".

بول بوغبا عبر IG: "هذا العالم يحتاج الى السلام و الحُب. العيد سيأتي قريباً لذلك دعونا ندعوا للسلام و الحُب، ادعوا الى فلسطين. 🇵🇸🤲🏾🌙" pic.twitter.com/8F6e3Iq9wM — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) May 9, 2021

وانضم بوغبا إلى عدد من نجوم الرياضة، الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني بطرق متعددة، ومن بينهم لاعبا ليستر حمزة شودري وويسلي فوفانا، اللذان حملا علم فلسطين خلال احتفالاتهما بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي قبل أيام.