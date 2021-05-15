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بالفيديو.. هدف مذهل لتوريس ورقم تاريخي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي احتفل بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي (رويترز)
مانشستر سيتي احتفل بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي (رويترز)
14/5/2021-|آخر تحديث: 15/5/202101:15 AM (مكة المكرمة)

احتفل فريق مانشستر سيتي بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم بفوز مثير على مضيفه نيوكاسل 4-3 الجمعة في الجولة الـ36 من المسابقة.

وتقدم نيوكاسل بهدف سجله إميل كرافت في الدقيقة الـ25 من ضربة رأس متقنة، وتعادل مانشستر سيتي في الدقيقة الـ39 عندما سدد جواو كانسيلو كرة أرضية قوية اصطدمت بقدم جيمس ميرفي قبل أن تعانق الشباك.

وأضاف فيران توريس الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ42 من لقطة مميزة ترشح الهدف للمنافسة على لقب الأفضل في الموسم الحالي.

وتعادل نيوكاسل بهدف سجله جويلينتون في الدقيقة الـ42 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني سجل نيوكاسل الهدف الثالث في الدقيقة الـ62 عن طريق جوزيف ويلوك من متابعة لركلة جزاء سددها وتصدى لها سكوت كارسون حارس مانشستر سيتي، ثم تعادل فيران توريس لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ64، قبل أن يسجل توريس ثالث أهدافه (هاتريك) ورابع أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة الـ66.

وسجل مانشستر سيتي رقما قياسيا بعد هذا الفوز، حيث أصبح أول فريق يحقق 12 فوزا متتاليا خارج ملعبه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي بعد أن خسر مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي 2-1.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 39 نقطة في المركز الـ16.

المصدر : وكالات

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