بالفيديو.. هدف مذهل لتوريس ورقم تاريخي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

احتفل فريق مانشستر سيتي بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم بفوز مثير على مضيفه نيوكاسل 4-3 الجمعة في الجولة الـ36 من المسابقة.

وتقدم نيوكاسل بهدف سجله إميل كرافت في الدقيقة الـ25 من ضربة رأس متقنة، وتعادل مانشستر سيتي في الدقيقة الـ39 عندما سدد جواو كانسيلو كرة أرضية قوية اصطدمت بقدم جيمس ميرفي قبل أن تعانق الشباك.

وأضاف فيران توريس الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ42 من لقطة مميزة ترشح الهدف للمنافسة على لقب الأفضل في الموسم الحالي.

Just what a finish from Ferran Torres!🤯 Stay tune di Mola untuk nantikan babak kedua Newcastle vs Man City!https://t.co/4CqFMuTG3y#NEWMCI#EPLdiMOLA pic.twitter.com/0emwKPzVKL — SuperSoccer TV (@my_supersoccer) May 14, 2021

وتعادل نيوكاسل بهدف سجله جويلينتون في الدقيقة الـ42 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني سجل نيوكاسل الهدف الثالث في الدقيقة الـ62 عن طريق جوزيف ويلوك من متابعة لركلة جزاء سددها وتصدى لها سكوت كارسون حارس مانشستر سيتي، ثم تعادل فيران توريس لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ64، قبل أن يسجل توريس ثالث أهدافه (هاتريك) ورابع أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة الـ66.

وسجل مانشستر سيتي رقما قياسيا بعد هذا الفوز، حيث أصبح أول فريق يحقق 12 فوزا متتاليا خارج ملعبه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي بعد أن خسر مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي 2-1.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 39 نقطة في المركز الـ16.