بالفيديو.. هدف مذهل لتوريس ورقم تاريخي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

احتفل فريق مانشستر سيتي بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم بفوز مثير على مضيفه نيوكاسل 4-3 الجمعة في الجولة الـ36 من المسابقة.

وتقدم نيوكاسل بهدف سجله إميل كرافت في الدقيقة الـ25 من ضربة رأس متقنة، وتعادل مانشستر سيتي في الدقيقة الـ39 عندما سدد جواو كانسيلو كرة أرضية قوية اصطدمت بقدم جيمس ميرفي قبل أن تعانق الشباك.

وأضاف فيران توريس الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ42 من لقطة مميزة ترشح الهدف للمنافسة على لقب الأفضل في الموسم الحالي.

