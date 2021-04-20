كل ما يجب أن تعرفه عن دوري السوبر الأوروبي الانفصالي

تعيش الكرة الأوروبية أحداثا ساخنة منذ الأحد الماضي عندما أعلن 12 من أكبر الأندية بالقارة العجوز عن تأسيس دوري السوبر "الانفصالي" الذي سيتفوق على دوري أبطال أوروبا من حيث الأندية المشاركة والعوائد المالية الضخمة.

وبعيدا عن السجالات بين المؤيدين والمعارضين للبطولة الجديدة، نرصد كل الحقائق المتعلقة بها والتي أطلق عليها الإعلام العالمي "الانفصالية" لأنها بمثابة انفصال أو حتى انقلاب على البطولات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

1- الإعلان عن البطولة

18 أبريل/نيسان 2021

وبدأت الفكرة تتبلور عام 2019، وعادت للظهور في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عندما قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة في ذلك الوقت إن النادي وافق على مقترح بالانضمام إلى المسابقة الوليدة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي كشفت تقارير إعلامية عن وثيقة توضح خططا تفصيلية لإطلاق دوري السوبر الأوروبي، ورد الفيفا واليويفا بتحذير بأنه سيمنع أي لاعب يشارك في مسابقة انفصالية من اللعب في كأس العالم وبطولة أوروبا للمنتخبات.

2- الأندية المؤسسة

12 ناديا أوروبيا، وتخطط الهيئة المنظمة للبطولة لزيادتها إلى 15 ناديا، وهي كالتالي:

3 أندية إسبانية (ريال مدريد- برشلونة- أتلتيكو مدريد)

6 أندية إنجليزية (مانشستر يونايتد- ليفربول- مانشستر سيتي- تشلسي-أرسنال- توتنهام).

3 أندية إيطالية (ميلان- إنتر ميلان- يوفنتوس).

12 فريق من كبار أوروبا يعلنون مشاركتهم في دوري السوبر الأوروبي. نادي يوفنتوس أحد مؤسسي البطولة. pic.twitter.com/QhGUT6bV5g — JuventusFC (@Juventusfcar) April 18, 2021

3- انسحابات مبكرة

يبدو أن الهجوم الواسع على المستويات السياسية والرياضية والجماهيرية أحدث صدعا مبكرا في تجربة بطولة السوبر الأوروبي وهي في مهدها، بتوالي الأخبار عن استعداد فرق للانسحاب من هذه البطولة، والبداية كانت من بريطانيا -مهد كرة القدم – وتحديدا من تشلسي ومانشستر سيتي.

وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي أنه اتخذ إجراءات رسمية للانسحاب من المجموعة المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) إن تشلسي بدأ تجهيز الوثائق اللازمة لطلب الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي الجديد.

كبار أندية كرة القدم الأوروبية تعلن عن منافسة دوري السوبر الأوروبي الجديدة. — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 18, 2021

4- رئيس البطولة

فلورنتينيو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد

5- السبب في تأسيسها

رغبة الأندية الكبرى في حصة أكبر من عائدات دوري أبطال أوروبا، لتعويض خسائرها المالية التي تضاعفت بعد جائحة كورونا حتى استدانت بعضها ومنها نادي برشلونة.

6- موعد البطولة وأيام المباريات

كشف بيريز خطط دوري السوبر الأوروبي بقوله "إذا توصلنا لاتفاق مع اليويفا فنحن نرغب في البدء في أغسطس/آب، إذا لم يحدث ذلك، يمكننا الانتظار لمدة عام".

وتقام مباريات البطولة وسط الأسبوع لتفادي مباريات الدوريات المحلية التي عادة ما تقام أول وآخر الأسبوع.

7- نظام البطولة

ينص نظام دوري السوبر على مشاركة الأندية الخمسة عشر المؤسسة بشكل دائم في البطولة، ويتم اختيار 5 أندية كل عام بناء على إنجازاتها في المواسم السابقة.

ويقسم العشرون فريقا على مجموعتين تضم كل مجموعة 10 فرق، وتلعب المباريات بنظام الدوري الذهاب والإياب، على أن تتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتقام مواجهات فاصلة بين فرق المركزين الرابع والخامس في المجموعتين، لاستكمال فرق ربع النهائي.

8- الممول الرئيسي:

بنك الاستثمار الأميركي "جيه بي مورجان" (J.P. Morgan)

American investment bank JP Morgan, Ed Woodward's former employers, have confirmed they are financing the 'European #SuperLeague .' (Source: Various) pic.twitter.com/I75ERmKrWG — Football News & Transfers (@Scorpio55442671) April 19, 2021

9- النظام المالي:

ستحصل الأندية المؤسسة على 3.5 مليارات يورو (4.19 مليارات دولار) لدعم خطط الاستثمار في البنية التحتية ومواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وسيحصل البطل على نحو 400 مليون يورو، وهو مبلغ ضخم يبلغ أكثر من 3 أضعاف الـ 120 مليون يورو التي يمنحها اليويفا للفائز بدوري أبطال أوروبا كل عام.

وسيوزع 1.95 مليار يورو على فريق دوري السوبر الأوروبي، حيث سيتم تسليم 488 مليونا (25%) دفعات أولية و585 مليونا بناءً على النتائج.

وستذهب 30% أخرى من المدفوعات على أساس ما حققه النادي على مدى السنوات العشر الماضية. وسيترك 292 مليون يورو (15%) ستنفق في أبواب الصرف الإضافية.

10- البث التلفزيوني

تصل قيمة عائدات البث التليفزيوني للبطولة إلى 10 مليارات يورو، وهي قياسية مقارنة بـ 4 مليارات فقط حققها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 2020 من البث التلفزيوني لكل مسابقاته.

11- هل يمكن تحقيق هذه الأرباح الفلكية؟

بالنظر إلى الشعبية العالمية الجارفة للفرق المشاركة في البطولة، وعدد مبارياتها الذي سيبلغ نحو 100 مباراة ستقام بنظام الذهاب والإياب، يمكن تسويقها بعقود ضخمة غير مسبوقة، خاصة وأن رؤساء الأندية المؤسسة للبطولة معظمهم من رجال المال والأعمال ولديهم شبكة علاقات واسعة يمكن استثمارها في تسويق استثنائي للبطولة التي ستولد ضخمة.

وسيضاعف من أهمية البطولة من الناحية التسويقية أنها ستغطي على كل الأحداث الرياضية الكبرى على مستوى الأندية وخاصة دوري أبطال أوروبا الذي يتوقع أن تتركه الشركات المعلنة العملاقة للالتحاق بركب الدوري الأقوى.

12- الحكام

إذا تم التوصل لاتفاق بين الأندية المؤسسة لدوري السوبر والاتحاد الأوروبي لكرة القدم فسيعين حكام البطولة من قبل لجنة الحكام باليويفا.

وبما أنه ستقام 10 مباريات أسبوعيا في دوري المجموعتين بالبطولة، فسيحتاج المنظمون إلى 70 حكما على الأقل منهم 20 حكما للساحة و20 حكما مساعدا و30 حكم فيديو مساعد.

ولا يجوز من الناحية البدنية أن يدير الحكم مباراتين في يومين متتاليين، في ظل المجهود الكبير الذي يبذله حكام الساحة حاليا حيث يصل بعضهم إلى الجري بمعدل 14 كيلومترا في المباراة حتى يكون قريبا من الكرة والأحداث لاتخاذ القرارات الصحيحة.

ويقول جمال الشريف الحكم الدولي السابق والمحلل بقنوات "بي إن سبورتس" سابقا -للجزيرة نت- إنه في حالة التوصل لاتفاق فسيتعرض أي حكم يشارك في إدارة مباريات البطولة الجديدة لعقوبات جسيمة منها الإبعاد عن إدارة أي مباراة تتبع الاتحادين الدولي والأوروبي، ولهذا فلن يكون أمام دوري السوبر حل سوى التعاقد مع مجموعة من الحكام المميزين مقابل مبالغ خيالية تعوضهم وتدفعهم للتخلي عن الشارة الدولية والتفرغ للتحكيم في هذه البطولة فقط.

13- هل تكرار المواجهات قد يصيب الجماهير بالملل؟

الجماهير المحبة لكرة القدم لا تمل من الكرة الجميلة التي لا تتحقق إلا في مواجهات الفرق الكبرى التي تضم أبرز نجوم الساحرة المستديرة، ومن المتوقع أن تنعش العائدات الضخمة خزائن الأندية المؤسسة مما سيحفز عملية التعاقدات الجديدة مع أبرز نجوم العالم.

ويتوقع خلال سنوات قليلة أن تكون الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي الوجهة الأفضل لأبرز نجوم العالم لأنها ستكون الوحيدة القادرة على دفع رواتبهم الضخمة، حيث يتوقع أيضا أن ترافق طفرة الإيرادات ارتفاع كبير في عقود ورواتب نجوم المستقبل وأبرزهم الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلنغ هالاند.

14- الموقف القانوني

أوضح الخبير القانوني البريطاني مارك أورث، أنه إذا قرر اليويفا منع البطولة من خلال مقاضاة أندية هذا الدوري لمنع المنافسة من المضي قدما، فقد يكون مصير هذا التحرك الفشل، مؤكدا أن "فرق دوري السوبر لديها حجة قوية وفرصتهم الأقوى إذا وصل الأمر إلى ساحات المحاكم".

وقال أورث "إذا سُمح للمحتكر (يويفا) بحظر المنافسة، فأنت لست بحاجة إلى قانون المنافسة على الإطلاق. وإذا سمح بذلك، فإنه يمس أساسيات قانون المنافسة. يجب أن تكون هناك فرصة لفتح السوق (الرياضة)".

وأضاف "ماذا لو قالت أمازون للتجار: إذا كنت تعرض بضائعك على أي منصة أخرى عبر الإنترنت، فأنت مستبعد من منصتنا. بمعنى آخر حصرية عرض البضائع على أمازون فقط".

15- موقف الفيفا

أصدر الفيفا بيانا وصف فيه دوري السوبر الجديد بـ "البطولة الانفصالية" وأكد رفضه لإقامة أي دوري أوروبي مغلق خارج إطار كرة القدم الدولية.

UEFA, the English Football Association, the Premier League, the Royal Spanish Football Federation (RFEF), LaLiga, the Italian Football Federation (FIGC) and Lega Serie A have today released a statement. Read it in full here: 👇 — UEFA (@UEFA) April 18, 2021

16- موقف اليويفا

أصدر اليويفا بيانا مشتركا مع اتحادات وروابط الدوري في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا قال فيه "إذا حدث ذلك، نود التأكيد على أننا -اليويفا والاتحاد الإنجليزي والإسباني والإيطالي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الدوري الإسباني ورابطة الدوري الإيطالي، فضلا عن الفيفا أيضا وكل الاتحادات الأعضاء- متحدون في جهود إيقاف هذا المشروع المعيب، والذي أساسه المصلحة الشخصية لعدد قليل من الأندية في وقت يحتاج المجتمع إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى".

وختم البيان "سننظر في جميع التدابير المتاحة لنا على جميع الأصعدة، سواء القضائية أو الرياضية، من أجل منع حدوث ذلك".

17- قالوا عن "الانفصالي"

إنفانتينو

قال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو "لا يمكننا إلا أن نرفض بشدة إقامة دوري السوبر، وهي بطولة مغلقة وانفصالية عن المؤسسات الحالية. لا يوجد شك في رفض الفيفا للأمر. دعمنا الكامل لليويفا".

تشيفرين

قال رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين "البطولة تعتبر صفعة في وجه عشاق كرة القدم، ولن يسمح للاعبين المشاركين فيها بالمشاركة في المسابقات الدولية مع منتخباتهم".

"الأنانية حلت محل التضامن، والمال أصبح أهم من المجد، والطمع بات أهم من الولاء، والأرباح أكثر أهمية من العاطفة. بالنسبة للبعض، أصبحت الجماهير مستهلكين وعملاء، وأصبحت البطولات مجرد سلع".

بيريز

قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد "كلما كان هناك تغيير، يوجد دائما أشخاص يعارضونه. ونحن نفعل ذلك لإنقاذ كرة القدم في هذه اللحظة الحاسمة. الجماهير تتناقص والحقوق تتناقص، وكان لا بد من القيام بشيء ما.. لقد تعرضنا للتدمير جميعا. خسرنا معا 5 مليارات (يورو). في موسمين خسر ريال مدريد 400 مليون".

الاتحاد الإنجليزي

"من المؤكد أن هذا يضر بكرة القدم الإنجليزية والأوروبية على كافة الأصعدة ويهاجم مبادئ المنافسة المفتوحة والجدارة الرياضية التي تعتبر أساسية للرياضة التنافسية".

رابطة الدوري الإنجليزي

"جماهير أي فريق في إنجلترا وأوروبا يمكنها أن تحلم حاليا بتقدم فريقها للقمة واللعب ضد أفضل الفرق. نؤمن بأن مبدأ دوري السوبر الأوروبي سيدمر هذا الحلم".

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني

"فلورنتينو بيريز كان جاهلا جدا، لكن الآن أقول إنه خاسر. كرة القدم لم تُدمر تماما كما يقول، ولن يكون أيضا دوري السوبر هو الحل بل سيكون من بين المشكلات.. سيمثل وفاة لكرة القدم".

غابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي

"كنا دائما ضد دوري السوبر. المشروع الوحيد القابل للتطبيق هو التغييرات على دوري أبطال أوروبا التي يروج لها اليويفا".

كريستيان زايفرت الرئيس التنفيذي للاتحاد الألماني

"الاتحاد الألماني يعارض أي فكرة لإقامة دوري سوبر أوروبي. المصالح الاقتصادية لعدد قليل من أندية القمة في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا يجب ألا تؤدي لإلغاء الهياكل القائمة في كرة القدم الأوروبية نتيجة لذلك".

إنريكي بونيا رئيس رابطة الدوري المكسيكي ورئيس منتدى بطولات أكثر من 40 دوري حول العالم

"كل بطولات الدوري حول العالم تساند تماما بطولات الدوري المحلية الأوروبية ضد مشروع دوري السوبر الأوروبي. كرة القدم يجب أن تكون قائمة على التضامن والجدارة الرياضية".

رئيس الوزراء البريطاني جونسون

"خطط إقامة دوري سوبر أوروبي ستكون مدمرة جدا لكرة القدم ونحن ندعم سلطات كرة القدم في الإجراءات التي تتخذها".

"سيضربون قلب كرة القدم المحلية، ويثيرون قلق المشجعين في جميع أنحاء البلاد. الأندية المشتركة يجب أن تتحدث إلى جماهيرها ومجتمع كرة القدم الأشمل قبل اتخاذ أي خطوات إضافية".

The clubs involved must answer to their fans and the wider footballing community before taking any further steps. (2/2) — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 18, 2021

الأمير البريطاني وليام

"الآن أكثر من أي وقت مضى يجب علينا حماية مجتمع كرة القدم بأكمله من المستوى الأعلى إلى القاعدة الشعبية، والحفاظ على قيم المنافسة والعدالة. أشارك الجماهير مخاوفهم بشأن دوري السوبر الأوروبي المقترح والأضرار التي قد يسببها للعبة التي نعشقها".

الرئيس الفرنسي ماكرون

قال في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية "يرحب رئيس الجمهورية بموقف الأندية الفرنسية الرافض للمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي يهدد مبدأ التضامن والجدارة الرياضية".

وزير الثقافة البريطاني دودن

"مشجعو كرة القدم هم القلب النابض لرياضتنا الوطنية وأي قرار مصيري يجب اتخاذه بدعم منهم".

"مع وجود العديد من المشجعين نشعر بالقلق من أن هذه الخطة يمكن أن تتحول إلى سوق مغلقة في قمة رياضتنا الوطنية".

رابطة جماهير أوروبا التي تضم أعضاء من 48 دولة

"هذا غير شرعي وغير مسؤول ومناهض للمنافسة. الأهم من ذلك أنه شيء يحركه الجشع فقط. المستفيدون الوحيدون الذين يمكنهم الربح من ذلك هي صناديق الاستثمار وعدد قليل من الأندية الغنية بالفعل، وكثير منها يؤدي أداء ضعيفا في بطولات الدوري المحلية على الرغم من أفضليتهم".

كلوب مدرب ليفربول

"اكتشفنا مشاركة النادي في خطط تأسيس دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم أمس الأحد فقط يجب ألا تلقي الجماهير الغاضبة باللوم على اللاعبين. رأيي لم يتغير منذ 2019 وأتمنى ألا تقام هذه المسابقة الجديدة أبدا".

نيفل قائد مانشستر يونايتد السابق

"أشعر بالاشمئزاز أكثر من مانشستر يونايتد وليفربول. يؤسسان بطولة لا يمكن أن يهبطا منها؟ إنه عار مطلق. علينا استعادة ميزان القوى في هذا البلد من الأندية التي تتصدر الدوري، وهذا يشمل فريقي".

"هذا جشع خالص، إنهم محتالون. مالكو مانشستر يونايتد وليفربول وتشلسي ومانشستر سيتي لا علاقة لهم بكرة القدم في هذا البلد".

"مانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام ليسوا حتى في دوري أبطال أوروبا. هل لديهم الحق في المشاركة هناك؟ إنها مزحة".

فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق

"دوري السوبر الأوروبي المنفصل سيكون بمثابة ابتعاد عن 70 عاما من تاريخ كرة القدم وإن المشجعين يحبون دوري أبطال أوروبا كما هو. خلال الوقت الذي أمضيته في يونايتد، لعبنا في نهائي دوري الأبطال 4 مرات وكانت هذه أكثر لحظات لا تنسى".

Football is nothing without its fans. We’ve seen that clearly over the last 12 months. If fans stand as one against this anti-football pyramid scheme, it can be stopped in its tracks. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) April 19, 2021

لينكر مهاجم إنجلترا السابق

"أشعر بأن مؤامرة دوري السوبر ستنتهي بها الأمر على مؤخرتها السخيفة والجشعة".