5 لاعبين فقط ظهروا في التشكيلتين.. هل اللاعبون الأعلى أجرا هم الأفضل؟

في الحياة، هناك أشخاص يتقاضون أموالا أكثر مما يستحقون أو مما يعملون، وهذا ينطبق أيضا على كرة القدم، فهناك لاعبون يقودون فرقهم للألقاب، ولكن رواتبهم أقل بكثير من لاعبين صنعهم الإعلام، والآن وسائل التواصل الاجتماعي.

وهناك 3 أسباب للأجور الكبيرة التي يتقاضاها بعض اللاعبين، وهي: وكلاء لاعبين أذكياء، وأندية يائسة، ورغبة بعض الفرق في الاحتفاظ بلاعبين شبان يظنون أنهم سيكونون مستقبل الفريق.

وفي مقارنة بسيطة بين تشكيلتي الأعلى أجرا والأفضل، تظهر لنا فوارق كبيرة في الأجور التي يتقاضاها اللاعبون.

والملفت أن 5 لاعبين فقط ظهروا في التشكيلتين، والذين يستحقون الرواتب التي يتقاضونها، وهم: سيرجيو راموس وفيرجيل فان دايك وكيفن دي بروين وليونيل ميسي ونيمار.

وهناك لاعبون آخرون يتقاضون رواتب ضخمة رغم تراجع مستواهم، كالفرنسي أنطوان غريزمان والحارس الإسباني ديفيد دي خيا وغاريث بيل.

وفي التشكيلة الأفضل في العالم حاليا، يظهر إيرلينغ هالاند وكليان مبابي وألفونسو ديفيز وتراند ألكسندر أرنولد.

تشكيلة الأعلى أجرا:

حارس المرمى

الإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد): يتقاضى 15 مليون يورو سنويا.

خط الدفاع

الإسباني جيرارد بيكيه (برشلونة): يتقاضى 8.5 ملايين يورو.

الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول): يتقاضى 9 ملايين يورو.

الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد): يتقاضى 12 مليون يورو.

خط الوسط

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): يتقاضى 19 مليون يورو.

الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد): يتقاضى 15 مليون يورو.

الفرنسي أنطوان غريزمان (برشلونة): يتقاضى 20 مليون يورو.

الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): يتقاضى 76 مليون يورو.

خط الهجوم

البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان): يتقاضى 30 مليون يورو.

البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس): يتقاضى 31 مليون يورو.

الويلزي غاريث بيل (توتنهام): يتقاضى 21 مليون يورو.

تشكيلة الأفضل في العالم:

حارس المرمى

الصربي يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد): يتقاضى 10 ملايين يورو سنويا.

خط الدفاع

الدانماركي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ): يتقاضى 5 ملايين يورو.

الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول): يتقاضى 9 ملايين يورو.

الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد): يتقاضى 12 مليون يورو.

الإنجليزي ألكسندر ترانت أرنولد: يتقاضى 2.5 مليون يورو.

خط الوسط

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): يتقاضى 19 مليون يورو.

الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): يتقاضى 76 مليون يورو.

الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد): 10 ملايين يورو.

خط الهجوم