بمناسبة رمضان.. ناد ومسجد بريطانيان يقدمان هدايا خاصة للاعبين المسلمين في إنجلترا

12/4/2021-|آخر تحديث: 12/4/202105:02 PM (مكة المكرمة)
قدّم موقع "نجوم سبورتس" (Nujum Sports) الإنجليزي هدايا خاصة لعدد من لاعبي كرة القدم المسلمين في إنجلترا بمناسبة شهر رمضان، بمبادرة مميزة تستهدف دعم الرياضيين المسلمين في الشهر المبارك.
وعمد الموقع الذي يتطلع إلى رؤية عالم يزدهر فيه الرياضيون المسلمون ويحققون إمكاناتهم -كما يُعرّف نفسه- في الأسبوع الماضي إلى تقديم صناديق هدايا للاعبين تحتوي على مسبحة وعطر وغيرها من الأشياء المرتبطة بشهر رمضان.
وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن نادي كامبردج يونايتد وجماهيره أسهموا في المبادرة بتقديم باقات رمضان لنجوم كرة القدم المسلمين في بريطانيا بالتعاون مع مسجد المدينة المركزي.
وشارك عدد من الأندية الإنجليزية مبادرة موقع نجوم سبورتس على صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشروا صورا للاعبيهم مع صناديق الهدايا التي حصلوا عليها، مقدمين الشكر هم وبعض اللاعبين المسلمين للقائمين على هذه الفكرة.
وقال أنور أودين اللاعب الإنجليزي السابق -وهو مشارك في المبادرة وداعم لها- إن تقديم هذه الهدايا للاعبين المسلمين في جميع أنحاء البلاد قبل بدء رمضان أمر مميز، و"لفتة ترمز إلى التضامن والدعم".