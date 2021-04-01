البث الحي
كرة قدم

شاهد: وكيل ووالد هالاند في برشلونة قبل ذهابهما إلى ريال مدريد.. مَن يحسم الصفقة؟

هالاند أثناء الإحماء قبل مباراة النرويج والجبل الأسود بتصفيات مونديال 2022 (رويترز)
هالاند أثناء الإحماء قبل مباراة النرويج والجبل الأسود بتصفيات مونديال 2022 (رويترز)
1/4/2021

تحت عنوان "قنبلة: مينو رايولا ووالد هالاند في برشلونة"، نشرت صحيفة كتالونية مقطع فيديو لوكيل ووالد المهاجم النرويجي الشاب في مدينة برشلونة اليوم الخميس رفقة مساعد لابورتا رئيس النادي، قبل توجههما لنادي ريال مدريد حسب تقارير صحفية.

ويعد برشلونة واحدا من الأندية الأوروبية الكبيرة التي ترغب في ضم اللاعب الدولي النرويجي، وذلك بعد تألقه مع دورتموند في الـ15 شهرا الماضية، حيث سجل 49 هدفا في 49 مباراة شارك فيها.

وكانت أندية مثل ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، قد أبدت رغبتها في ضم هالاند، الذي يقدر الشرط الجزائي في عقده بمبلغ 75 مليون يورو والذي سيتم العمل به ابتداء من عام 2022.

ولكن الحديث عن انتقال اللاعب النرويجي إلى ملعب كامب نو بنهاية هذا الموسم، انتشر بشدة اليوم الخميس، وذلك بعدما أذاعت قناة "سبورت" الإسبانية لقطات لرايولا ووالد هالاند يخرجان من المطار ويستقلان سيارة خاصة.

وأفادت تقارير بأن السائق هو أحد مساعدي خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، الأمر الذي يشير إلى أن الثنائي رايولا ووالد هالاند كانا في طريقهما للاجتماع به.

وبسؤاله عن الاجتماع، قال زورك إنه لا يشعر بالقلق حيال مستقبل هالاند (20 عاما)، مضيفا أن وكيل هالاند ووالده ربما سافرا إلى كتالونيا لسبب آخر.

وأضاف زورك في تصريحات لقناة "سبورت 1" التلفزيونية، "لقد تحدثت إلى رايولا بالأمس، وأوضحت نوايا النادي بشكل جلي".

وتابع "لا يوجد أي مشكلة إذا ما أراد ألفي (والد هالاند) ومينو رايولا أخذ حمام شمس على البحر الأبيض المتوسط، أنا أشعر بالراحة حيال الأمر لأننا نعلم ماذا نريد بالضبط".

وذكرت الصحيفة الكتالونية أن لابورتا تربطه علاقة وطيدة مع رايولا، مما قد يسهل عليه خطف المهاجم الأبرز في العالم حاليا حيث إن عمره 20 عاما فقط.

وكان رايولا قد صرح الأسبوع الماضي، بأنه تعامل بحذر مع صفقة انتقال هالاند من سالزبورغ إلى دورتموند في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، ملمحا إلى إمكانية قيام المهاجم، المطلوب بشدة في الأندية الكبرى، بالبحث عن فريق جديد في فترة الانتقالات المقبلة.

وسجل هالاند 21 هدفا في الدوري الألماني (بوندسليغا)، كما أضاف 10 أهداف أخرى في 6 مباريات مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي يتصدر فيها قائمة الهدافين.

وذكرت "بي إن سبورتس" أن رايولا ووالد هالاند توجها إلى العاصمة مدريد للقاء مسؤولي نادي ريال مدريد بعد مقابلتهما مسؤولي برشلونة.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

حول هذه القصة

بالفيديو- إشارة لرحيله.. هالاند الغاضب يرمي قميص دورتموند لمنافسه والجماهير تنقسم

أحدث تصرف إيرلينغ هالاند أثناء خروجه غاضبا من الملعب بعد مباراة فريقه بروسيا دورتموند ضد كولن تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، فيما يعد إشارة إلى رحيله بعد نهاية الموسم.

المزيد من كرة قدم

ألقاها على الأرض.. بيع شارة قيادة رونالدو بـ 75 ألف دولار لعلاج طفل مريض

رونالدو يلقي شارة القيادة على الأرض (غيتي)

شاهد.. السجن 15 شهرا لحكم بسبب ركلة جزاء وهمية

الحكم عوقب بالحرمان من تولي أي منصب في كرة القدم لمدة 10 سنوات (رويترز)

شاهد.. طرد لاعب برازيلي بعد 17 ثانية من بداية المباراة

البطاقة أُشهرت بسبب تدخل عنيف حدث بعد 8 ثوان فقط من انطلاق المباراة (غيتي)

بعد رفع لافتة ضخمة له وسط برشلونة.. راموس يغيب عن الكلاسيكو

راموس يغيب عن الكلاسيكو بسبب الإصابة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأفوكادو يوميا؟

امتهنوا القتل والخطف وتجولوا بالأسود لبث الذعر.. كوابيس "عصابة الكاني" تخيم على ترهونة الليبية

أقرباء ضحايا قتلوا في ترهونة خلال جنازة عام 2019 (رويترز)

محمد بازوم أول رئيس عربي للنيجر

محمد بازوم أول رئيس للنيجر من الأقلية العربية (الأوروبية)

ماذا يحدث لجسمك عند إيقاف تناول السكر الأبيض والخبز الأبيض؟