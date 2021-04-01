شاهد: وكيل ووالد هالاند في برشلونة قبل ذهابهما إلى ريال مدريد.. مَن يحسم الصفقة؟

تحت عنوان "قنبلة: مينو رايولا ووالد هالاند في برشلونة"، نشرت صحيفة كتالونية مقطع فيديو لوكيل ووالد المهاجم النرويجي الشاب في مدينة برشلونة اليوم الخميس رفقة مساعد لابورتا رئيس النادي، قبل توجههما لنادي ريال مدريد حسب تقارير صحفية.

ويعد برشلونة واحدا من الأندية الأوروبية الكبيرة التي ترغب في ضم اللاعب الدولي النرويجي، وذلك بعد تألقه مع دورتموند في الـ15 شهرا الماضية، حيث سجل 49 هدفا في 49 مباراة شارك فيها.

وكانت أندية مثل ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، قد أبدت رغبتها في ضم هالاند، الذي يقدر الشرط الجزائي في عقده بمبلغ 75 مليون يورو والذي سيتم العمل به ابتداء من عام 2022.

ولكن الحديث عن انتقال اللاعب النرويجي إلى ملعب كامب نو بنهاية هذا الموسم، انتشر بشدة اليوم الخميس، وذلك بعدما أذاعت قناة "سبورت" الإسبانية لقطات لرايولا ووالد هالاند يخرجان من المطار ويستقلان سيارة خاصة.

#FCB 🔵🔴 #ExclusivaSPORT 🚨 💣 ¡El bombazo del mes y estamos a día 1! 🔥 Mino Raiola y el padre de Haaland, en Barcelona pic.twitter.com/mUmb7MX4wc — Diario SPORT (@sport) April 1, 2021

وأفادت تقارير بأن السائق هو أحد مساعدي خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، الأمر الذي يشير إلى أن الثنائي رايولا ووالد هالاند كانا في طريقهما للاجتماع به.

وبسؤاله عن الاجتماع، قال زورك إنه لا يشعر بالقلق حيال مستقبل هالاند (20 عاما)، مضيفا أن وكيل هالاند ووالده ربما سافرا إلى كتالونيا لسبب آخر.

وأضاف زورك في تصريحات لقناة "سبورت 1" التلفزيونية، "لقد تحدثت إلى رايولا بالأمس، وأوضحت نوايا النادي بشكل جلي".

وتابع "لا يوجد أي مشكلة إذا ما أراد ألفي (والد هالاند) ومينو رايولا أخذ حمام شمس على البحر الأبيض المتوسط، أنا أشعر بالراحة حيال الأمر لأننا نعلم ماذا نريد بالضبط".

وذكرت الصحيفة الكتالونية أن لابورتا تربطه علاقة وطيدة مع رايولا، مما قد يسهل عليه خطف المهاجم الأبرز في العالم حاليا حيث إن عمره 20 عاما فقط.

وكان رايولا قد صرح الأسبوع الماضي، بأنه تعامل بحذر مع صفقة انتقال هالاند من سالزبورغ إلى دورتموند في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، ملمحا إلى إمكانية قيام المهاجم، المطلوب بشدة في الأندية الكبرى، بالبحث عن فريق جديد في فترة الانتقالات المقبلة.

وسجل هالاند 21 هدفا في الدوري الألماني (بوندسليغا)، كما أضاف 10 أهداف أخرى في 6 مباريات مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي يتصدر فيها قائمة الهدافين.

وذكرت "بي إن سبورتس" أن رايولا ووالد هالاند توجها إلى العاصمة مدريد للقاء مسؤولي نادي ريال مدريد بعد مقابلتهما مسؤولي برشلونة.