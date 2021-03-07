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شاهد- أبطال أفريقيا.. الأهلي يتعثر والوداد يتألق

الأهلي سقط في فخ التعادل أمام فيتا كلوب في القاهرة (بي إن سبورتس)
الأهلي سقط في فخ التعادل أمام فيتا كلوب في القاهرة (بي إن سبورتس)
6/3/2021-|آخر تحديث: 7/3/202102:57 AM (مكة المكرمة)

أضاع الأهلي نقطتين ثمينتين في صراعه للصعود إلى الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد تعادله 2-2 مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي السبت في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى للمسابقة القارية التي شهدت تعادل المريخ السوداني مع ضيفه سيمبا التنزاني من دون أهداف.

وفي المجموعة الثالثة، حافظ الوداد البيضاوي المغربي على بدايته الرائعة في مرحلة المجموعات بعدما حقق انتصارا ثمينا بهدفين دون رد على ضيفه حوريا كوناكري في الجولة الثالثة التي شهدت أيضا فوز كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بالنتيجة ذاتها على ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي.

ورغم السيطرة المطلقة للأهلي في الشوط الأول فإن فيتا تقدم بهدف مباغت حمل توقيع مكابي ليليبو (41)، لكن الفريق المصري انتفض في الشوط الثاني، ليحرز البديلان محمد شريف (69) ومروان محسن (71) هدفين لأصحاب الأرض.

وتمكن فيتا من العودة للقاء بعدما سجل هدفا عن طريق ريكي تولينغي (80) من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم المغربي رضوان جيد، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

 

وبقي الأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف خلف فيتا (صاحب المركز الثاني) المتساوي معه في نفس الرصيد، بفارق 3 نقاط خلف سيمبا (المتصدر)، فيما تذيل المريخ الترتيب بنقطة واحدة.

وبقي الوداد (حامل لقب المسابقة عامي 1992 و2017) في الصدارة بـ9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في حين توقف رصيد حوريا عند 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام كايزر تشيفز (صاحب المركز الثالث) المتساوي معه في نفس الرصيد، وتذيل بيترو أتلتيكو الترتيب بلا نقاط.

وأحرز أيوب الكعبي الهدف الأول للوداد (19)، قبل أن يسجل التنزاني سايمون مسوفا الهدف الثاني (90).

 

المصدر : وكالات

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