مزاد يستثمر غضب رونالدو لعلاج رضيع مصاب بمرض نادر

استغل أحد العمال في الملعب ثورة غضب رونالدو خلال مباراة البرتغال وصربيا، وتسليط الأضواء على تصرف النجم البرتغالي، وحصل على شارة القيادة التي رماها رونالدو بهدف عرضها في مزاد من أجل عمل خيري.

ورمى رونالدو شارة القيادة وخرج غاضبا من الملعب بعد رفض احتساب هدف له في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 قبل أيام، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحصل أحد العمال في الملعب على الشارة وعرضها بمساعدة قناة تلفزيونية رياضية محلية وجمعية خيرية للبيع في المزاد عبر شبكة الإنترنت من أجل المساهمة في علاج الرضيع الصربي غافريلو جورجيفييتش، الذي يعاني من ضمور على مستوى العمود الفقري.

ونقلت صحيفة لوباريزيان (Le Parisien) الفرنسية عن العامل -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- قوله "لقد ألقى (رونالدو) شارة القيادة على بعد 3 أمتار مني، ولم يحاول أحد استعادتها بعد المباراة، وخطرت لي على الفور فكرة أنها قد تكون فرصة جيدة" بالنسبة إلى غافريلو الصغير.

The captain's armband that Cristiano Ronaldo threw to the ground in disgust against Serbia has been put up for auction in a bid to raise money for a sick child 👏Ⓒ pic.twitter.com/JiIXUH0mbB

— ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2021