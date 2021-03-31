البث الحي
كرة قدم

مزاد يستثمر غضب رونالدو لعلاج رضيع مصاب بمرض نادر

شارة القيادة التي رماها رونالدو قد تكون سببا في علاج رضيع صربي (غيتي)
شارة القيادة التي رماها رونالدو قد تكون سببا في علاج رضيع صربي (غيتي)
31/3/2021

استغل أحد العمال في الملعب ثورة غضب رونالدو خلال مباراة البرتغال وصربيا، وتسليط الأضواء على تصرف النجم البرتغالي، وحصل على شارة القيادة التي رماها رونالدو بهدف عرضها في مزاد من أجل عمل خيري.

ورمى رونالدو شارة القيادة وخرج غاضبا من الملعب بعد رفض احتساب هدف له في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 قبل أيام، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحصل أحد العمال في الملعب على الشارة وعرضها بمساعدة قناة تلفزيونية رياضية محلية وجمعية خيرية للبيع في المزاد عبر شبكة الإنترنت من أجل المساهمة في علاج الرضيع الصربي غافريلو جورجيفييتش، الذي يعاني من ضمور على مستوى العمود الفقري.

ونقلت صحيفة لوباريزيان (Le Parisien) الفرنسية عن العامل -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- قوله "لقد ألقى (رونالدو) شارة القيادة على بعد 3 أمتار مني، ولم يحاول أحد استعادتها بعد المباراة، وخطرت لي على الفور فكرة أنها قد تكون فرصة جيدة" بالنسبة إلى غافريلو الصغير.

ويسعى القائمون على المزاد لاستغلال الانتشار الواسع للقطات غضب رونالدو من أجل جمع أكبر قدر من الأموال للمساهمة في علاج الرضيع الذي سيكلف أكثر من 2 مليون يورو.

وتأمل القناة الرياضية الوصول إلى رونالدو لتعرض عليه المشاركة في علاج الرضيع.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة الأولى بـ7 نقاط من 3 مباريات بالتساوي مع صربيا، في حين تحتل لوكسمبورغ المركز الثالث بـ3 نقاط.

المصدر : لوباريزيان

حول هذه القصة

بالفيديو: الحكم يعترف بصحة الهدف وينتظر العقوبة.. اليويفا يتبرأ من إلغاء هدف رونالدو بمرمى صربيا

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن هدف رونالدو الذي ألغاه الحكم وتسبب في غضب النجم البرتغالي أمام صربيا كان يمكن احتسابه إذا وافق اتحادا البلدين على استخدام تقنية مراقبة خط المرمى “عين الصقر”.

المزيد من كرة قدم

قبل 600 يوم على انطلاق المونديال.. تعرف على جاهزية ملاعب كأس العالم 2022

ملعب البيت في مدينة الخور يستضيف المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 (الجزيرة)

شاهد.. فرحة هستيرية للاعب تلقى خبر استدعائه لمنتخب تركيا

المدافع ألباسلان أوزتورك حصل على أول استدعاء للمنتخب التركي في مسيرته الاحترافية (مواقع التواصل الاجتماعي)

بالفيديو.. البرتغال وصربيا تقتسمان صدارة المجموعة وبلجيكا تفوز بثمانية وقطر تواصل التألق

رونالدو يحتفل بتسجيله الهدف الثاني للبرتغال (رويترز)

ريتشارد كيز يفند الاحتجاجات ضد مونديال قطر 2022 بقيادة النرويج وألمانيا

العمال يكتبون "كيو 2022" (Q2022) إشارة إلى مونديال قطر في أحد ملاعب المونديال أثناء إنشائها (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسمك عند إيقاف تناول السكر الأبيض والخبز الأبيض؟

أخبار جيدة في حربنا ضد كورونا

اغتالت وأطاحت بـ 22 رئيسا.. هكذا حكمت فرنسا أفريقيا من وراء ستار لمدة 50 عاما

غواصون فحصوا السفينة ومحققون استجوبوا الطاقم.. هيئة قناة السويس تبدأ البحث في أسباب جنوح إيفر غيفن

هيئة قناة السويس وضعت جدولا لتسريع تفويج قوافل الشحن، وتأمل أن تعبر جميع السفن بحلول نهاية الأسبوع (رويترز)