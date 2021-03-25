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منتخب البرتغال.. مزيج من الخبرة والموهبة

لاعبو منتخب البرتغال ينشطون بأكبر الفرق الأوروبية (غيتي)
لاعبو منتخب البرتغال ينشطون بأكبر الفرق الأوروبية (غيتي)
25/3/2021

رغم أدائه المتواضع وفوزه الصعب على أذربيجان بهدف عكسي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، فإن المنتخب البرتغالي يملك قائمة لاعبين تمزج بين الخبرة والموهبة يُحسد عليها.

فبطل أوروبا يملك لاعبين هم من بين الأفضل في أوروبا، ويلعبون في صفوف كبار أنديتها، وفي مقدمتهم النجم كريستيانو رونالدو، وإذا كان الأخير علامة فارقة في كرة القدم ولا يزال في سن الـ36 يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي، فإن منتخب "برازيل أوروبا" يمتلك في صفوفه أيضا ثاني هدافي البريميرليغ، وهو برونو فيرناديز لاعب مانشستر يونايتد، وأيضا ثاني هدافي الدوري الألماني وهو أندريه سيلفا مع آنتراخت فرانكفورت.

وإضافة إلى رونالدو وفيرنانديز وسيلفا، فإن منتخب البرتغال يمتلك أحد أفضل المدافعين في العالم حاليا وهو روبين دياز قلب دفاع مانشستر سيتي، وهو الذي كان تأثيره ساحرا على الفريق، وأسهم بفعالية في النتائج الخرافية التي يحققها أبناء بيب غوارديولا مؤخرا على الصعيدين المحلي والقاري.

ونظرة سريعة لقائمة المنتخب يظهر لدينا أنه يمتلك:

  • روبين دياز (23 عاما): مانشستر سيتي
  • جواو كانسيلو (26 عاما): مانشستر سيتي
  • روبين نيفيز (23 عاما): وولفر هامبتون
  • ريناتو سانشيز (23 عاما): ليل
  • برونو فيرنانديز (26 عاما): مان يونايتد
  • بيرناندو سيلفا (26 عاما): مان سيتي
  • بيدرو نيتو (21 عاما): وولفر هامبتون
  • جواو فيلكز (21 عاما): أتلتيكو مدريد
  • فرانشيسكو ترينكاو (21 عاما): برشلونة
  • غونزالو غيديس (24 عاما): فالنسيا
  • كريستيانو رونالدو (36 عاما): يوفنتوس
  • دييغو جوتا (24 عاما): ليفربول
  • أندريه سيلفا (25 عاما): آنتراخت فرانكفورت
المصدر : مواقع إلكترونية

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