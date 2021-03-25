منتخب البرتغال.. مزيج من الخبرة والموهبة

رغم أدائه المتواضع وفوزه الصعب على أذربيجان بهدف عكسي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، فإن المنتخب البرتغالي يملك قائمة لاعبين تمزج بين الخبرة والموهبة يُحسد عليها.

فبطل أوروبا يملك لاعبين هم من بين الأفضل في أوروبا، ويلعبون في صفوف كبار أنديتها، وفي مقدمتهم النجم كريستيانو رونالدو، وإذا كان الأخير علامة فارقة في كرة القدم ولا يزال في سن الـ36 يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي، فإن منتخب "برازيل أوروبا" يمتلك في صفوفه أيضا ثاني هدافي البريميرليغ، وهو برونو فيرناديز لاعب مانشستر يونايتد، وأيضا ثاني هدافي الدوري الألماني وهو أندريه سيلفا مع آنتراخت فرانكفورت.

وإضافة إلى رونالدو وفيرنانديز وسيلفا، فإن منتخب البرتغال يمتلك أحد أفضل المدافعين في العالم حاليا وهو روبين دياز قلب دفاع مانشستر سيتي، وهو الذي كان تأثيره ساحرا على الفريق، وأسهم بفعالية في النتائج الخرافية التي يحققها أبناء بيب غوارديولا مؤخرا على الصعيدين المحلي والقاري.

ونظرة سريعة لقائمة المنتخب يظهر لدينا أنه يمتلك: