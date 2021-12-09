تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

من خصم برشلونة في الدوري الأوروبي؟

FC Bayern München v FC Barcelona: Group E - UEFA Champions League MUNICH, GERMANY - DECEMBER 08: Gerard Piqué of Barcelona looks dejected at the final whistle of the UEFA Champions League group E match between FC Bayern München and FC Barcelona at Football Arena Munich on December 08, 2021 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
برشلونة سيلعب أمام أحد الأندية التي احتلت المركز الثاني في دور المجموعات للدوري الأوروبي (غيتي)
9/12/2021

"الحقيقة القاسية"، تلك هي العبارة التي اختارها المدرب تشافي هيرنانديز لوصف وضع نادي برشلونة بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا وانتقاله للعب في الدوري الأوروبي.

وبعد استيعاب صدمة الخروج من المسابقة الأغلى على مستوى الأندية، تتجه أنظار عشاق النادي الكتالوني إلى برنامج الفريق في مسابقة الدوري الأوربي، ويتطلعون إلى معرفة الخصم المحتمل في المباراة المقبلة.

وسيخوض النادي الكتالوني مسابقة الدوري الأوروبي في شهر فبراير/شباط المقبل، ضمن الدور 32، وسيكون في مواجهة فريق احتل المركز الثاني في دور المجموعات الذي يختتم اليوم الخميس.

واستعرض تقرير لصحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية قائمة الخصوم المحتملين للنادي الكتالوني، علما أن قائمة الفرق ستتضح بعد مباريات اليوم.

  • غلاسكو رينجرز الأسكتلندي
  • "بي إس في أيندهوفن" الهولندي
  • سبارتاك موسكو الروسي (أو ليستر الإنجليزي أو نابولي الإيطالي)
  • أولمبياكوس اليوناني (أو أينتراخت فرانكفورت الألماني)
  • لاتسيو الإيطالي (أو غلطة سراي التركي)
  • براغا البرتغالي (أو النجم الأحمر الصربي أو ميتلاند النرويجي)
  • دينامو زغرب الكرواتي (أو جنك البلجيكي)

متى ستجرى قرعة الدوري الأوروبي؟

سيتعرف نادي برشلونة على هوية منافسه بعد القرعة التي ستجرى يوم الاثنين المقبل، وستقام مباريات الدور 32 يومي 17 و24 فبراير/شباط المقبل، وسيلعب النادي الكتالوني مباراة الإياب في ملعب منافسه.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

بيدري وبرشلونة.. كيف تُدمر لاعبا في 71 مباراة؟

تلقت جماهير برشلونة أخبارا سيئة حول الوضع الصحي للاعب الشاب بيدري، حيث أكدت أحدث التقارير أن بيدري لن يستطيع اللعب مجددا مع النادي الكتالوني قبل مطلع العام المقبل.

Published On 25/11/2021
Champions League - Group E - FC Barcelona vs Bayern Munich Soccer Football - Champions League - Group E - FC Barcelona vs Bayern Munich - Camp Nou, Barcelona, Spain - September 14, 2021 FC Barcelona's Pedri look dejected after the match REUTERS/Albert Gea

بايرن ميونخ يطيح ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا ومانشستر يونايتد يفشل في الثأر من يونغ بويز

ضاعف بايرن ميونخ الألماني من جراح ضيفه برشلونة الإسباني وأطاح به مبكرا من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ 21 عاما، بعدما تغلب عليه 3-صفر اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة.

Published On 8/12/2021
FC Bayern München v FC Barcelona: Group E - UEFA Champions League
المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة