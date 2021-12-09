"الحقيقة القاسية"، تلك هي العبارة التي اختارها المدرب تشافي هيرنانديز لوصف وضع نادي برشلونة بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا وانتقاله للعب في الدوري الأوروبي.

وبعد استيعاب صدمة الخروج من المسابقة الأغلى على مستوى الأندية، تتجه أنظار عشاق النادي الكتالوني إلى برنامج الفريق في مسابقة الدوري الأوربي، ويتطلعون إلى معرفة الخصم المحتمل في المباراة المقبلة.

وسيخوض النادي الكتالوني مسابقة الدوري الأوروبي في شهر فبراير/شباط المقبل، ضمن الدور 32، وسيكون في مواجهة فريق احتل المركز الثاني في دور المجموعات الذي يختتم اليوم الخميس.

شاهد صاروخية ليروي ساني 🎯👌 ساني يضاعف آلام برشلونة ! 😬 برأيك، هل برشلونة قادر على العودة في المباراة ؟ 🤔#دوري_أبطال_أوروبا #برشلونة_ميونخ #برشلونة pic.twitter.com/RRTpZJsDaz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2021

واستعرض تقرير لصحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية قائمة الخصوم المحتملين للنادي الكتالوني، علما أن قائمة الفرق ستتضح بعد مباريات اليوم.

غلاسكو رينجرز الأسكتلندي

"بي إس في أيندهوفن" الهولندي

سبارتاك موسكو الروسي (أو ليستر الإنجليزي أو نابولي الإيطالي)

أولمبياكوس اليوناني (أو أينتراخت فرانكفورت الألماني)

لاتسيو الإيطالي (أو غلطة سراي التركي)

براغا البرتغالي (أو النجم الأحمر الصربي أو ميتلاند النرويجي)

دينامو زغرب الكرواتي (أو جنك البلجيكي)

متى ستجرى قرعة الدوري الأوروبي؟

سيتعرف نادي برشلونة على هوية منافسه بعد القرعة التي ستجرى يوم الاثنين المقبل، وستقام مباريات الدور 32 يومي 17 و24 فبراير/شباط المقبل، وسيلعب النادي الكتالوني مباراة الإياب في ملعب منافسه.