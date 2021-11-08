واصل ميلان انطلاقته الخالية من الهزائم في الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله 1-1 مع غريمه إنتر ميلان في قمة مثيرة "لديربي الغضب" الأحد، ليحافظ على تفوقه بفارق 7 نقاط على حامل اللقب.

وترك هاكان شالهان أوغلو -الذي انتقل من ميلان إلى إنتر في صفقة مجانية هذا الصيف- بصمة فورية أمام ناديه السابق بحصوله على ركلة جزاء وتسجيلها في الدقيقة 11.

لكن ستيفان دي فري مدافع إنتر وضع الكرة برأسه في مرمى فريقه ليعادل ميلان النتيجة بعد 6 دقائق لاحقة، قبل أن يتصدى حارس ميلان تشيبريان تاتاروشانو بطريقة رائعة لركلة جزاء نفذها لاوتارو مارتينيز في الشوط الأول القوي بدنيا.

وكان لاعب ميلان البديل ألكسيس سالميكرز على بعد سنتيمترات قليلة من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 90، لكن تسديدته القوية ارتطمت بالقائم.

وبقي ميلان في المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف خلف نابولي، في حين يحتل إنتر حامل اللقب المركز الثالث ولديه 25 نقطة.