محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا والملعب يشهد

أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بالمتألق محمد صلاح، وعده أفضل لاعب في العالم بعد الفوز 5-صفر على واتفورد، حيث سجل النجم المصري هدفا رائعا وصنع هدفا بتمريرة متقنة في عرض آخر مذهل لإظهار موهبته.

ومرر صلاح كرة رائعة بوجه القدم الخارجي إلى ساديو ماني ليفتتح التسجيل، وأضاف هدفا بمهارة فردية ليجعل النتيجة 4-صفر في أول مباراة لصاحب الأرض تحت قيادة مدربه الجديد كلاوديو رانييري.

وقال كلوب -في مقابلة تلفزيونية- "احضروا هنا، من أفضل منه؟ لا ينبغي أن نتحدث عن ميسي ورونالدو وما حدث منهما لكرة القدم العالمية وسيطرتهما التامة، لكنه الآن هو الأفضل".

وأضاف أن "أداءه كان مذهلا اليوم؛ تمريرة الهدف الأول كانت رائعة، وهدفه كان استثنائيا. إنه على القمة وكلنا نرى ذلك".

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 7 أهداف.

وبهدفه اليوم، رفع رصيده إلى 104 أهداف في الدوري الإنجليزي، ليتقاسم مع النجم العاجي السابق ديدييه دروغبا صدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي على مدار التاريخ.

واحتفل "الملك المصري" بأفضل طريقة بمباراته رقم 200 بقميص "الريدز"، بتسجيله لأول مرة في المواجهة السادسة على التوالي بالبريميرليغ، والثامنة في جميع المسابقات مع ليفربول، معادلا رقم المهاجم الإنجليزي دانيال ستوريدج الذي حققه في فبراير/شباط 2014.

وقال صلاح -في مقابلة تلفزيونية- إنه "في كل مرة أكون فيها داخل منطقة الجزاء أحاول تمرير الكرة إلى زميل لكي يسجل، أو أحاول أن أسجل بنفسي".

وأضاف "يتعلق الأمر بالفريق دائما، وأحاول دائما اللعب من أجل الفريق. أهم شيء أننا سجلنا أهدافا جميلة، كل خط الهجوم سجل".

وكان صلاح ضمن العديد من لاعبي ليفربول الذين خاضوا مباريات مع منتخبات بلادهم خلال التوقف الدولي، لكن الفريق تماسك سريعا وسحق واتفورد.

وقال كلوب "بعد التوقف الدولي يكون من الصعب استعادة الإيقاع، إذ يلعب اللاعبون هناك بطرق مختلفة، لكن الفريق ظهر بشكل جيد رغم المشاركة في مران واحد قبل مباراة اليوم".