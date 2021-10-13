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رونالدو يتوجه إلى المغرب لافتتاح فندقه الجديد في مراكش

أنيس (يمين) في إحدى جلساته الخاصة مع رونالدو
أنس أوزيفي يحتضن رونالدو في منزله (مواقع التواصل)
13/10/2021-|آخر تحديث: 13/10/202108:41 PM (مكة المكرمة)

يتوجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدينة مراكش المغربية، لافتتاح آخر فندق في سلسلة الفنادق الفاخرة التي يملكها.

وأعلن موقع الفندق على الإنترنت -والذي يحمل اسم "بيستانا سي آر7" (Pestana CR7)- أن الفندق سيفتتح قريبا، بينما أكدت تقارير محلية أن رونالدو سيفتتح الفندق الأول له في قارة أفريقيا خلال الشهر الجاري رفقة أسرته وبعض النجوم.

وتربط رونالدو علاقات صداقة وطيدة بالعديد من الشخصيات الرياضية المغربية، ويعتقد أنهم السبب في تفكيره في الاستثمار بالمغرب، وأبرزهم بدر هاري بطل الكيك بوكسينغ، وأنس أوزيفي وكيل اللاعبين الذي يظهر معه في العديد من المناسبات.

ويعد فندق رونالدو الجديد جزءا من مركز للتسوق على مساحة 20 ألف متر مربع في مدينة مراكش السياحية، ويتكون من 164 غرفة، وبعض المحال التجارية للعلامات العالمية.

ويمتلك رونالدو مجموعة "سي آر7" (CR7) التي تضمّ العديد من المشاريع التجارية، ومنها سلسلة فنادق، وكان أول فندق في مسقط رأس النجم البرتغالي في مدينة فونشال بالبرتغال عام 2016، وتلاه فندق آخر في العاصمة لشبونة، وأخيرا في العاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية
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