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كرة قدم

محمد صلاح يتبرع بخزان أكسجين طبي لمرضى كورونا في مصر

صلاح قدم تبرعه عبر مؤسسته الخيرية (رويترز)
صلاح قدم تبرعه عبر مؤسسته الخيرية (رويترز)
4/1/2021-|آخر تحديث: 4/1/202111:45 PM (مكة المكرمة)

تبرع نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح، بخزان أكسجين طبي لأحد المستشفيات شمالي مصر، مساهمة منه في دعم جهود معالجة مرضى فيروس كورونا.

وقال لحسن بكر مدير جمعية "نجريج الخيرية"، التي أسسها صلاح، في تصريحات تلفزيونية إن النجم المصري تبرع بتركيب خزان أكسجين طبي (لم يحدد سعته)، لتخفيف معاناة مرضى كورونا في قرية نجريج بمحافظة الغربية.

يأتي تبرع صلاح، تزامنا مع تصاعد غضب شعبي حيال انتشار مقطع مصور بمنصات التواصل الاجتماعي، لوفاة 6 مرضى كورونا في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية (شمال مصر)، إثر نقص غاز الأكسجين الطبي.

والأحد، أعلنت النيابة المصرية، في بيان، إجراء تحقيق حول كيفية نفاد الأكسجين بالمستشفى الحكومي، والإجراءات المتخذة في حالة نفاده، وعدد المتوفين وبيان أسباب وفاتهم.

وتشهد مصر ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الإصابات بالفيروس، وسجلت إجمالا أكثر من 142 ألف إصابة، بينها أكثر من 7 آلاف وفاة.

المصدر : وكالة الأناضول

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