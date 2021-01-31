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لتسريبها عقد النصف مليار يورو.. برشلونة وميسي يتجهان لمقاضاة صحيفة إسبانية

تشير تقديرات إلى أن ميسي يسهم في حصول برشلونة على إيرادات بنحو 300 مليون يورو سنويا (رويترز)
تشير تقديرات إلى أن ميسي يسهم في حصول برشلونة على إيرادات بنحو 300 مليون يورو سنويا (رويترز)
31/1/2021

كشف نادي برشلونة -اليوم الأحد- عن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة "إل موندو" (EL MUNDO) التي نشرت تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني.

وذكر برشلونة -في بيان اليوم- أن "النادي يأسف لما هو منشور، نظرا لأنها وثيقة خاصة يحكمها مبدأ السرية بين الطرفين".

وأضاف البيان "برشلونة بشكل قاطع ينفي أي مسؤولية عن المنشور، وسيتخذ الإجراء القانوني المناسب ضد إل موندو عن أي ضرر قد يحدث نتيجة لذلك".

ونشرت صحيفة "إل موندو" تفاصيل عقد ميسي في نسختها الصادرة اليوم الأحد، وكشفت عن القيمة المالية لعقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، والممتد 4 أعوام، وتم توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وأشار العديد من وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن ميسي يدرس من جانبه أيضا مقاضاة الصحيفة الإسبانية.

وأظهرت التسريبات أن العقد الذي وقّع عليه ميسي مع الرئيس السابق لنادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، يضمن للنجم الأرجنتيني الحصول على أكثر من 555 مليون يورو في الفترة بين 2017 و2021.

وتشير تقديرات نشرتها صحف إسبانية، إلى أن ميسي -الذي حصل على أكثر من نصف مليار يورو في 4 سنوات- يسهم في حصول برشلونة على إيرادات بنحو 300 مليون يورو سنويا.

المصدر : وكالات

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